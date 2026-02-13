经波罗的海粮食出口增长六倍 哈萨克斯坦加快推进出口多元化

据农业部新闻处消息，此次访问旨在落实国家元首关于深化与爱沙尼亚经贸合作、扩大国产农产品出口潜力的相关指示。

访问期间，代表团实地考察了爱沙尼亚的港口基础设施，重点调研了塔林港、锡拉迈埃港以及相关粮食码头，并与爱沙尼亚工商界及物流企业代表举行了会谈。

访问期间，双方重点探讨了将波罗的海航线打造为哈萨克斯坦粮食及油料作物出口至北欧、中东和北非市场重要枢纽的发展前景。

Фото: АШМ

在与穆加港管理层的会晤中，双方就构建稳定且可预见的出口路线交换了意见。

—对于哈萨克斯坦而言，穆加港是构建稳定出口航路的关键环节。我们致力于系统开发这一运输走廊，为哈萨克斯坦农产品出口创造透明、可预测的条件。得益于政府的专项支持，2025年经波罗的海国家港口出口的粮食总量增长超过六倍，达到80.2万吨。这充分表明，我们推动出口路径多元化的措施已取得显著成效，—肯贾汗吾勒指出。

此外，代表团还与爱沙尼亚及斯堪的纳维亚地区贸易商举行了会谈，重点围绕扩大双边贸易规模、优化稳定物流链以及签署长期供货合同等议题进行了讨论。

Фото: АШМ

在畜牧业合作领域，代表团专门与爱沙尼亚农业主管部门及爱沙尼亚种牛协会代表进行了对接，就落实此前达成的合作协议进行了详细磋商。双方围绕基因组学与育种经验交流、兽医技术开发以及向哈萨克斯坦进口优良种畜的前景等问题深入交换了意见。

会谈最后，双方重申将继续扩大农业领域伙伴关系，共同推进物流线路开发、落实联合投资项目、推动农牧业数字化进程，并进一步巩固哈萨克斯坦与爱沙尼亚之间的经贸联系。

【编译：阿遥】