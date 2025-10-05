亿万投资流向何处：哈萨克斯坦经济的发展与未来

投资哪里的缺口最大？

固定资本投资是决定哈萨克斯坦经济未来的核心指标。它不仅仅是数字：新工厂、道路、学校和工作岗位，都源于这一指标的支撑。投资资金正向何处涌入？哪些地区领跑，哪些区域仍在等待突破？

领先地区特点鲜明：

首都阿斯塔纳以1.37万亿坚戈的投资额拔得头筹，约占全国总量的12%。作为国家中心，阿斯塔纳凭借新基础设施、建筑和服务业，成为投资热点。

阿拉木图紧随其后，吸引1.29万亿坚戈。作为金融枢纽，该市持续吸引投资者目光。

阿特劳州位列第三，投资额达9200亿坚戈，主要得益于石油天然气行业的驱动。

突厥斯坦州以7829亿坚戈的投资表现突出，旅游、农业和建筑项目活跃。

曼格斯套州（6863亿坚戈）和阿克托别州（6819亿坚戈）也在投资活跃度上位居前列。

中等水平地区：

卡拉干达州（6447亿坚戈）、巴甫洛达尔州（6207亿坚戈）和阿拉木图州（6186亿坚戈）依托稳定的工业生产基础。东哈萨克斯坦州（4557亿坚戈）、阿克莫拉州（4555亿坚戈）和奇姆肯特市（4585亿坚戈）同样具备较强吸引力。

低投资地区：

库斯塔奈州（3797亿坚戈）、江布尔州（3917亿坚戈）、西哈萨克斯坦州（3934亿坚戈）和克孜勒奥尔达州（4082亿坚戈）低于全国平均水平。 投资最低的地区是乌勒套州，仅1224亿坚戈。

总体而言，哈萨克斯坦投资流向呈现鲜明对比：大都市和石油天然气富集区吸引巨额资金，而部分州的投资规模偏低。这反映了国家内部经济不均衡，以及各地区专业化水平对投资吸引力的影响。投资主要集中于阿斯塔纳和阿拉木图，区域间竞争日益激烈。

投资趋势：2021–2025年回顾

根据国家统计局数据，过去五年哈萨克斯坦固定资本投资规模呈稳步增长：

2021年——7329.5亿坚戈

2022年——8182.6亿坚戈（增长11.6%）

2023年——9646.7亿坚戈（增长12.2%）

2024年——9764.8亿坚戈（增长0.01%）

2025年——1.15431万亿坚戈（增长14.3%）

这一数据表明，2024年投资增长趋于停滞，但2025年出现显著反弹。政府推出的各项计划及外资注入发挥了关键作用。

国家在投资中的份额：活跃度提升

近三年数据显示，国家投资占比显著上升：

2023年——14.5%（1395.9亿坚戈）

2024年——18.5%（1804.4亿坚戈）

2025年——23%（2658.9亿坚戈）

这一趋势显示，国家正重新加大对经济的干预力度。过去更多依赖私营和外资，如今国家项目及国有企业投资计划占据主导。这有助于经济稳定、基础设施建设和战略行业支撑。

哪些行业吸引主要投资？

2025年数据显示，投资主要流向以下领域：

加工工业——4301.2亿坚戈

房地产——1941.3亿坚戈

交通、物流和仓储——2081亿坚戈

教育——837.2亿坚戈

农业——590.5亿坚戈

投资最低的领域包括：

其他服务——18.4亿坚戈

科研和技术服务——39.4亿坚戈

行政服务——89.8亿坚戈

这一结构凸显哈萨克斯坦经济的优先方向：工业、房地产市场及交通物流基础设施。同时，教育和农业投资增加，体现了保障社会稳定的导向。但科研投资偏低，可能制约创新发展。

哈萨克斯坦与其他国家：对比分析

哈萨克斯坦固定资本投资约占GDP的20%，表面上看似充足，但与发达国家相比仍显不足。例如：

中国投资规模超过GDP的40%，这是其经济“奇迹”的核心动力。

韩国约为30%，重点投向技术生产领域。

欧盟平均为22–25%，强调创新部门。

美国为20–21%，私营资本向创新倾斜尤为突出。

哈萨克斯坦的投资活跃度接近美国和欧盟水平，但质量上存在差距：本国资金主要用于原材料和基础设施，而发达国家更注重科学、技术和创新。

投资结构中的挑战

哈萨克斯坦固定资本投资增长令人鼓舞，但潜在风险不容忽视：

科研创新资金不足，可能削弱长期全球竞争力。

国家份额增加虽降低投资风险，但或抑制私营部门活力。

对外依赖性强，外资仍集中于能源和自然资源。

未来展望：何去何从？

哈萨克斯坦计划未来几年将固定资本投资提升至GDP的25%。为此，明确了以下方向：

工业多元化 吸引绿色能源投资 发展数字基础设施 支持科研和初创生态

若这些举措落地，国家经济有望逐步摆脱原材料依赖，迈向新质发展阶段。

固定资本投资是国家经济发展的“引擎”。哈萨克斯坦这一指标虽在增长，但结构上仍有优化空间。国家积极推动大型项目，但为实现长期稳定，需激发私营资本尤其是创新领域的活力。正如发达国家经验所示，每一坚戈投向科学、技术和人力资本，都将带来数倍回报。哈萨克斯坦亦应选择这条道路。

【编译：木合塔尔·木拉提】