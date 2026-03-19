20:46, 19 三月 2026 | GMT +5
阿克套海港经济特区的面积将扩大至1万公顷
（哈萨克国际通讯社讯）据曼格斯套州政府消息，哈萨克斯坦政府于2026年3月13日通过决议，对经济特区进行改革。
根据决议，为开发运输和物流潜力，曼格斯套州阿克套海港经济特区通过纳入穆奈勒县工业区（187公顷）和叶尔赛里海承包有限公司（382.6148公顷）的土地，新增总面积569.6148公顷的地块，扩大了该特区面积。因此，该经济特区的总面积达到10,384.1178公顷。
阿克套海港经济特区位于曼格斯套州境内，即阿克套市和扎瑙津市，以及穆奈勒、卡拉基亚和图普卡拉干县行政区域内。
此外，经济特区更新后的规划方案已获批准。根据其结构：
— 港口区 — 1038.9691 公顷；
— 工业区 — 7615.1487 公顷；
— 物流区 — 1730 公顷。
政府决议还制定了到2052年的新目标指标。具体而言，投资总额将增加到17200亿坚戈，商品和服务生产总额将达到17030亿坚戈。
预计参与经济特区的企业数量将增至188家，创造的就业岗位将达到9900个。哈萨克斯坦本土产品在生产中的占比将保持在83%。
据悉，该决议自签署之日起生效。
【编译：小穆】