阿克套海港经济特区的面积将扩大至1万公顷

根据决议，为开发运输和物流潜力，曼格斯套州阿克套海港经济特区通过纳入穆奈勒县工业区（187公顷）和叶尔赛里海承包有限公司（382.6148公顷）的土地，新增总面积569.6148公顷的地块，扩大了该特区面积。因此，该经济特区的总面积达到10,384.1178公顷。

阿克套海港经济特区位于曼格斯套州境内，即阿克套市和扎瑙津市，以及穆奈勒、卡拉基亚和图普卡拉干县行政区域内。

此外，经济特区更新后的规划方案已获批准。根据其结构：

— 港口区 — 1038.9691 公顷；

— 工业区 — 7615.1487 公顷；

— 物流区 — 1730 公顷。

Фото: Маңғыстау облысының әкімдігі

政府决议还制定了到2052年的新目标指标。具体而言，投资总额将增加到17200亿坚戈，商品和服务生产总额将达到17030亿坚戈。

预计参与经济特区的企业数量将增至188家，创造的就业岗位将达到9900个。哈萨克斯坦本土产品在生产中的占比将保持在83%。

据悉，该决议自签署之日起生效。

【编译：小穆】