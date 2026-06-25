经哈萨克斯坦过境的中国货运量创历史新高

数据显示，过去13年来，经哈萨克斯坦过境的中国货运量总体保持增长态势，尤其是近四年增速显著。2022年至2025年间，相关货运量年均增幅约为31%。

分析认为，地缘政治形势变化导致国际物流线路调整，以及交通运输基础设施持续改善，是推动中国货物过境运输增长的重要因素。

其中，2025年建成投用的多斯特克—莫因特铁路第二线显著提升了运输能力。该区段通行能力由原来的每日12对列车提高至60对列车，增长了5倍。

乌兹别克斯坦仍是经哈萨克斯坦转运中国货物的最大目的地。2025年运往乌兹别克斯坦的中国货物达到650万吨，约占中国经哈过境货运总量的三分之一。

与此同时，运往哈萨克斯坦及其他国家的集拼货物约为400万吨，占总过境货运量的五分之一。

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从增量贡献来看，伊朗方向增幅最为显著，对总体增长的贡献率达到44%。数据显示，2024年经伊朗方向运输的货运量仅为5200吨，基数较低是其增长贡献突出的主要原因。

此外，哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦分别贡献了总增量的30%和25%。与之相反，由于俄罗斯和波兰方向货运量下降，两国对整体增长形成拖累，其中俄罗斯的贡献率为负11%，波兰为负2%。