11:29, 18 三月 2026 | GMT +5
数字资产、低空经济、投资保护：预计阿拉套市特殊地位法3月底前通过
（哈萨克国际通讯社讯）政府副总理兼国家经济部部长赛热克·朱曼哈林今天在政府会议上表示，《阿拉套市特殊地位法》将于3月底前通过。
—新宪法中的经济增长建立在长期发展、可预期、开放和稳定的法律环境基础之上。教育、科学、创新和人力资本发展被确立为国家战略方向，即通过智力、技术和专业能力塑造竞争力，形成知识型经济的基础。值得强调的是，新宪法确立了对各种所有制形式的平等保护，这对投资者、企业家以及中小企业尤为重要，-他说。
据他介绍，作为落实新宪法相关条款的一部分，国家经济部已起草《阿拉套市特殊地位法》《哈萨克斯坦共和国行政区划法》《哈萨克斯坦共和国首都地位法》等一系列法案。
—新宪法规定，为促进特定地区经济实现跨越式发展，可以通过宪法法律确立金融领域的特殊法律制度，或设立“快速发展城市”的特殊法律制度。为此，根据国家元首2025年国情咨文要求制定的《阿拉套市特殊地位法》草案，已涵盖上述发展方向，-朱曼哈林表示。
据他介绍，该宪法法律草案的主要内容包括：
—明确地方国家管理机关的结构与权限；
—采用先进的国际及外国标准、技术规章和技术规范；
—规范数字资产流通；
—发展低空经济和电子飞行器领域；
—加强投资保护并确保其稳定性；
—实行税收及预算关系的特殊制度。
朱曼哈林指出，目前该宪法法律草案已提交议会审议。议会两院联席会议计划于今年3月20日对草案进行一读，3月27日进行二读。预计该法案将在3月底前呈报国家元首审阅并签署。
【编译：阿遥】