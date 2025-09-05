哈萨克斯坦投资热潮：经济多元化的新动能

为此，哈通社记者回顾了2024年9月2日发布的国情咨文，梳理了过去一年部分领域的发展趋势。

国情咨文亮点

每年的国情咨文内容广泛，涵盖多个领域，但其中总有一些关键议题引人注目。去年题为《公正的哈萨克斯坦：法治、经济增长与社会乐观》的国情咨文以经济为核心。其中，吸引基本资本投资被视为一个重要而独立的议题。

托卡耶夫总统在去年的国情咨文中指出：

“在全球投资竞争日益激烈的背景下，吸引资金需要遵循‘此时此地’的原则，迅速作出决策。因此，政府下设的投资总部已被赋予广泛权限。这一举措为加速推进冶金深加工、油气煤化工、旅游、能源和机械制造等关键领域的项目实施铺平了道路。”

他还强调，为避免直接投资流入减少，必须进一步加强相关工作。他特别指出，部分地区行政长官和部长在吸引投资方面表现不力，政府应采取措施规范这一工作。

总的来说，吸引投资是任何国家发展的重要环节。经济增长、新就业机会的创造、技术与经验交流、基础设施改善以及人民生活水平的提升，都与投资密切相关。

近年投资数据

近五年来，哈萨克斯坦投资活跃度显著提升。例如，2020年全国基本资本投资总额为12.3万亿坚戈，到2024年已增至19.4万亿坚戈，年度数据呈现稳定增长趋势。2025年头七个月，基本资本投资已达9.9万亿坚戈。

值得一提的是直接外国投资（FDI）的表现。2022年，哈萨克斯坦创下历史纪录，吸引了280亿美元的直接外国投资，达到近十年的最佳水平。2023年，FDI规模为240亿美元，而2024年则回落至172亿美元。

在经济领域，基本资本投资也可以按人均计算，以此评估人民生活水平的变化。2020年，哈萨克斯坦人均基本资本投资为65.4万坚戈，2023年则增至96.1万坚戈，五年间增长近1.5倍。

不过，这只是全国总体数据。若按地区细分，投资情况存在明显差异。例如，2023年阿特劳州人均投资超过307.3万坚戈，而投资表现较弱的江布尔州仅为41.5万坚戈。因此，部分地区的地方政府需在投资问题上加大力度。当然，投资增长并不会立即显著改善人民生活水平，但年度增长无疑为提升经济潜力提供了助力。

哪些领域表现突出？

近年来，哈萨克斯坦在吸引投资方面有两个领域表现尤为突出。首先是教育领域，这一趋势甚至被一些人称为“有趣的现象”。过去五年，教育领域的投资增长了7倍。尤其是在对优质教育需求增加的推动下，私立学校数量显著增加。

2019-2020学年，全国仅有125所私立学校，而去年这一数字猛增至735所。同样，2020年教育领域投资略超1.56亿坚戈，到2024年已接近11亿坚戈。

另一个表现活跃的领域是加工工业，这也是与国民福祉密切相关的产业。长期以来，哈萨克斯坦以原材料出口为主，采矿业的影响力较大。过去五年，采矿业投资相对稳定，维持在3.7万亿至4.5万亿坚戈之间。

与此同时，为摆脱对原材料的依赖并推动经济多元化，加工工业开始快速发展。2020年，该领域投资为1.1万亿坚戈，之后逐年稳定增长，2023年突破2.1万亿坚戈。尽管如此，加工工业的未来潜力仍有待进一步挖掘。

需重点关注的领域：运输物流与信息技术

吸引投资始终需要持续推进。当前的投资水平尚不足以为经济带来全面突破。哈萨克国立大学教授、经济学家马格巴特·斯帕诺夫表示，从理论上看，基本资本投资有助于创造就业机会。

“然而，是否能显著提升人民生活水平仍是一个复杂问题。例如，在政府会议上，各部门部长常提到基本资本的损耗率达到一定比例。因此，尽管基本资本投资规模增加，实际情况却未见明显改善。无论哪个领域或行业，问题都较为严峻。”斯帕诺夫说。

上世纪90年代及2000年代初，哈萨克斯坦在多个领域吸引了大量直接投资，为国内生产总值增长、新生产设施和矿产开发的资金投入创造了条件，对经济产生了积极影响。

“但现在，许多投资主要由各部委负责，如教育部、运输部等。这些投资大多通过贷款实现，例如来自世界银行的贷款或双边协议框架下的资金。这种投资在统计上可能看似改善了经济状况，但从效率和宏观经济影响看，有时反而会产生负面效应。”斯帕诺夫补充道。

他预测，采矿业投资将在较长时间内保持重要地位。例如，上世纪90年代的直接外国投资或贷款主要流向与原材料开采相关的领域。如今，稀土金属的勘探与开采依然吸引着大量投资，因为这些是全球所需的原材料。

“在我看来，未来最重要的两个投资方向是运输物流和信息技术。这两个领域的投资将为推动我国经济长远发展提供可能。”斯帕诺夫总结道。

总结

总体而言，哈萨克斯坦吸引的投资及其人均指标逐年稳定增长。然而，各部门在提升数据的同时，应更加注重对经济有实际效益的重点领域。未来，哈通社将继续跟踪这一议题，分析相关数据和各领域的投资进展。

