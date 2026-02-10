别克帖诺夫汇报经济发展情况：2025年GDP增长6.5%，2026年重点提高居民收入

别克帖诺夫表示，按照国家元首在国情咨文中提出的战略目标，政府于2025年在税收、关税、预算政策、数字化、建筑以及社会领域实施了一系列系统性改革，旨在逐步消除制约经济发展的结构性失衡。

他说，通过推进税收和预算改革，政府在未动用国家基金定向转移资金的情况下，形成了三年期国家预算，并计划到2028年将财政赤字占GDP比重降至0.9%。与此同时，地方预算对共和预算的依赖度将从2025年的50%降至2028年的34%。

在多项改革措施推动下，哈萨克斯坦经济在2025年保持稳定增长。数据显示，2025年国内生产总值（GDP）同比增长6.5%，经济总量增加201亿美元。主要增长动力来自关键行业的加快发展，其中，交通运输业增长17.8%，建筑业增长14.6%，采矿业增长17.4%，制造业增长12.2%，贸易增长26%，农业增长5.9%。

在谈到居民收入问题时，别克帖诺夫指出，当前居民收入增长仍未完全跟上经济增长步伐。工资在GDP中的占比为31%，虽在中亚地区处于较高水平，但政府目标是逐步接近发达国家40%以上的水平。

他强调，目前工资增长速度落后于企业利润增长。为此，政府正在制定一揽子措施，提高居民收入水平，包括通过财政、税收等激励手段推动工资增长，扩大高质量就业岗位，加强职业技能和资格培养，同时减轻居民财务负担。政府将提高居民实际收入确定为2026年的核心优先事项。

在投资领域，别克帖诺夫通报称，2025年前9个月哈萨克斯坦吸引外国直接投资149亿美元，同比增长10.9%。若计入证券投资和借贷资金，外国资本总流入超过580亿美元。同时，固定资产投资增长13%，达到22.7万亿坚戈，其中公共投资增至5万亿坚戈，私人投资增至17.7万亿坚戈。

他特别强调了投资总部在改善投资环境中的作用。2025年，在其协调下，政府成功解决了212个投资项目的难点问题，项目总价值达1150亿美元。按照总统指示，哈萨克斯坦正在通过“绿色通道”机制，完善投资项目从立项到建设完成的全流程服务体系。

【编译：达娜】