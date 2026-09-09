经合组织高度评价哈萨克斯坦官方统计体系发展

（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦国家统计局消息，经济合作与发展组织（OECD）发布了对哈萨克斯坦国家统计体系开展深入评估后的最终报告。

经合组织专家认为，在绝大多数受评领域，哈萨克斯坦官方统计已基本全面符合该组织的先进政策和实践。

此次评估围绕官方统计质量的主要参数展开，包括准确性与可靠性、一致性、与国际标准的符合程度、数据覆盖范围和相关性、及时性、可获取性以及可解释性等。

最终报告指出：

- 在绝大多数受评领域，哈萨克斯坦官方统计已基本全面符合经合组织的先进政策和实践。

经合组织特别肯定了哈萨克斯坦对国家统计体系进行大规模现代化改造，以及引入现代官方统计方法所取得的进展。

专家认为，哈萨克斯坦的主要成果包括：

发展数字化统计登记系统，并与国家机关数据实现整合；

加快引入行政数据并提升数据质量；

推进统计信息采集和处理流程数字化；

使用财政收据、移动定位数据等替代性数据来源；

通过更多使用数字数据源，减少对传统调查的依赖，从而降低受访者负担；

持续向基于登记数据的人口普查模式过渡；

在国际统计分类、概念和方法论方面保持较高符合度。

经合组织认为，哈萨克斯坦当前推进的统计转型符合国际官方统计发展的总体趋势。

改革的重要成果之一，是统计模式正由主要依赖传统调查，逐步转向整合行政、交易及其他替代性数据的新一代统计体系。

通过建设数字化统计登记系统、扩大新型数据来源应用并推进统计流程数字化，可在提升统计信息及时性和质量的同时，进一步减轻企业和居民的数据填报负担。

人工智能和自动化技术的发展也被认为具有重要意义。这些技术可为海量数据处理、异常识别、分类、预测以及提升统计生产效率提供新的工具和可能性。

此次深入评估于2023年至2025年期间应哈萨克斯坦国家统计局倡议开展。其间，经合组织专家3次赴哈，对官方统计形成的法律、制度、方法论和技术基础进行了详细研究。

评估几乎覆盖国家统计体系全部主要领域，包括国民账户、价格统计、劳动力市场统计、企业统计、对外贸易、收入分配、民生福祉以及环境经济核算等。

国家统计局指出，经合组织此次积极评价表明，哈萨克斯坦在统计数字化转型、拓展数据来源以及提高官方统计信息质量方面所开展的工作取得了实际成效。

2025年，哈萨克斯坦加入经合组织理事会关于良好统计实践的相关建议，成为独联体首个加入该文件的国家。该文件确立了官方统计在质量、可靠性、客观性和透明度方面的国际基准。

与此同时，经合组织专家也提出了进一步完善国家统计体系的方向，包括加强公共部门债务统计、结构性统计和企业人口统计、环境经济核算，以及按企业特征分类的贸易统计等。

经合组织同时指出，在上述部分领域，哈萨克斯坦已开展相关工作，包括扩大数据覆盖面、提高数据可解释性、完善元数据说明以及加强细分统计。

哈方表示，经合组织提出的相关建议将用于今后进一步完善国家统计体系。