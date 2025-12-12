霍尔果斯经济特区税费及海关收入近70亿坚戈

他表示，已实施的主要项目中，包括完成了KTZE – Khorgos Gateway陆港的扩建工程，使该码头吞吐能力提高了1.5倍，即从每年54万个集装箱增加到80万个。此外，还有生产太阳能电池板的Miami Solar工厂以及生产金属结构的Standart Steel KZ工厂等。

据他介绍，目前，经济特区内还有32个项目正在实施中，其中值得一提的有ENVISION风力发电机和储能系统工厂、MacCoffee咖啡和茶饮工厂，以及SkyHansa国际机场的建设项目。

—为提高霍尔果斯国际边境合作中心的工作效率，我们进行了现代化改造，启用了第二个行李航站楼，引入了人脸识别系统，并与国家机构的信息系统进行了整合。此外，我们已启动与哈萨克邮政在货物运输方面的合作。结果是，进入该中心的人数增加了一倍，达到每天5000人次。-伊萨巴耶夫表示。

2024年，该特区缴纳的税费和海关费用为36亿坚戈，比2023年增长了46倍。

2025年前10个月，收入达到69亿坚戈，比去年同期增长了2.7倍。

伊萨巴耶夫表示，为了提高努尔卓勒边境口岸的通行能力，已修建了一条长2.4公里的重型卡车绕行公路。此外，还计划将轻型汽车引导至通过霍尔果斯国际边境合作中心（ICBC）的通道。此举将进一步减少交通流量，并将“努尔乔尔”口岸的通行能力提高30%至40%。

【编译：阿遥】