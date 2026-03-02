中文
趋势:
哈萨克斯坦共和国总统的电视和广播综合体
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • 国际
    事件
    哈萨克斯坦
    政治
    分析
    经济
    关于我们
    哈通社简介 联系方式 广告 合作伙伴 图片网站 网站导航 标签
    17:50, 02 三月 2026 | GMT +5

    哈萨克斯坦加入经合组织关于公共诚信建议

    哈萨克国际通讯社讯）据公共事务管理局消息，经济合作与发展组织（OECD）已正式确认哈萨克斯坦加入其《公共诚信建议》。

    Қазақстан ЭЫДҰ-ның қоғамдық адалдық жөніндегі ұсынымына қосылды
    Фото: ҚР Ғылым және білім министрлігі

    OECD秘书长马蒂亚斯·科尔曼已致函哈萨克斯坦公共事务管理局局长，确认哈萨克斯坦加入该建议。

    该决定是基于对经合组织公共诚信体系及其在哈萨克斯坦的实施机制进行全面审查，并完成经合组织内部所有程序的结果而作出的。该决定确认了哈萨克斯坦致力于在诚信和反腐败政策领域落实经合组织标准的承诺。

    - 经合组织《公共廉政建议》是旨在构建公共行政廉政文化并建立现代反腐败方法的关键国际文件之一。该文件基于13项原则，旨在实施系统性、基于风险且兼顾实际情况的方法，以确保国家机关各层级以及整个社会的廉政。这一举措被视为在国家元首哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫的倡议下，为构建专业化、问责制和以公民为导向的国家机关而进行的改革的重要阶段。-公共事务管理局称。

    哈萨克斯坦加入经合组织建议，表明哈国正在按照国际标准和“公平哈萨克斯坦”的原则进行改革。

    公共事务管理局认为，采纳这项建议是进一步完善公务员制度、加强道德标准、发展反腐败机制以及进一步提升公民对国家机构信任的有效途径。

    该机构将继续贯彻落实国家元首的指示，将国际最佳实践引入公共行政体系，并建立对腐败零容忍的文化。

    【编译：小穆】

     

    标签:
    哈萨克斯坦 经合组织
    Мұхтар Қалимоллаұлы
    Мұхтар Қалимоллаұлы
    编译
    正在阅读