欧亚经济联盟国家拟联合打击互联网盗版与假冒内容

欧亚经济联盟成员国已就在线信息通信网络“互联网”中涉及知识产权对象的侵权问题，达成形成统一应对方式的共识。相关做法计划纳入预计将在未来数月内获批的协议草案中。

该协议将涵盖在数字环境下打击电影、音乐、图书及其他著作权对象被非法使用的相关规范，同时还计划就限制访问发布假冒内容的网站和在线资源，形成联盟成员国之间协调一致的立场。

协议的核心目标在于提升保护权利人合法权益机制的有效性，并建立欧亚经济联盟国家之间统一的协作机制。

具体而言，协议拟规定在发生侵权行为时，可依据联盟成员国法院的裁决，对相关互联网资源实施封锁。届时，网站所有者、信息中介以及数字环境中的其他参与方，将有义务采取相应措施，限制对违法内容的访问。

此外，欧亚经济联盟国家还计划建立国家级电子名录，用于登记因侵犯知识产权而被限制访问的互联网资源。这些名录将用于记录被封锁的网站，并为主管部门之间的信息交换提供支持。

预计此类名录的建立将有助于提高相关措施的透明度，在打击非法内容方面形成统一做法，同时进一步加强在数字空间中保护知识产权的协同行动。

协议的实施有望减少互联网假冒和盗版内容的传播，为数字市场参与者营造更加清晰、可预期的环境，并促进欧亚经济联盟框架内公平竞争的发展。

【编译：木合塔尔·木拉提】