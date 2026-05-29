欧亚经济委员会最高理事会例行会议在阿斯塔纳举行

俄罗斯总统弗拉基米尔·普京、吉尔吉斯斯坦总统萨德尔·扎帕罗夫、白俄罗斯总统亚历山大·卢卡申科以及亚美尼亚副总理姆赫尔·格里戈良抵达独立宫，出席会议相关活动。

哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫在独立宫迎接了与会贵宾。

今年，哈萨克斯坦共和国担任欧亚经济联盟机构轮值主席国。

哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫总统于2025年12月31日致欧亚经济联盟成员国领导人的讲话中，明确提出了哈方担任轮值主席国期间的主要优先方向。

这些重点包括：将人工智能打造成为推动经济一体化发展的新工具；充分发挥欧亚经济联盟物流空间潜力；推动工业和农工综合体数字化转型；减少成员国间贸易中的行政壁垒；扩大与第三国的经济合作。

在哈萨克斯坦担任轮值主席国期间，计划于2026年5月28日至29日在阿斯塔纳举行欧亚经济联盟最高理事会例行会议和欧亚经济论坛。

总体而言，哈萨克斯坦将继续坚定不移地落实欧亚经济联盟法律框架所确立的各项目标和原则，包括保障可持续经济发展、全面推进成员国经济现代化、提升经济竞争力以及改善民众福祉。