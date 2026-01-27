欧亚经济委员会批准欧亚经济联盟电子商务协议草案

该草案是根据各成员国政府首脑于2021年批准的“欧亚经济联盟电子商务发展路线图”编制的。其核心目标是在联盟内部市场建立统一的电子商务贸易规则。

欧亚经济委员会贸易部长安德烈·斯列普涅夫强调，这项大规模工作的初衷是降低各类阻碍电商商品自由流通的风险。对于企业家而言，这意味着在整个联盟范围内，监管政策将更加统一、可预见且透明，不仅能够利用电子文件流简化流程，还将大幅减轻行政负担并降低财务成本。

对于消费者而言，统一规则的引入将使其权益保护水平提升至与传统贸易同等的高度。此外，新规还将重点保障信息安全及个人数据安全。

构建综合法律环境是为联盟五国企业和消费者创造便利条件的关键一步。据欧亚经济委员会官方网站消息，确保电商商品及相关服务在联盟市场内的自由流动，不仅能让公民获得来自不同地区、种类丰富的优质商品，也将为企业开拓全新的市场空间。

据欧亚经济委员会数据显示，在线贸易在“欧亚五国”中日益普及，目前已有约95%的联盟国家人口通过这一方式进行购物。然而，约有半数居民曾遭遇过权益受损的问题。

鉴于此，欧亚经济委员会计划于2026年联合联盟各成员国，开展一系列信息公开和教育宣传活动，旨在提高公民在在线购买商品及服务时的维权意识。

【编译：阿遥】