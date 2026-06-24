经济特区将迎重大改革：从追求数量转向提升质量

（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦经济特区（Special Economic Zones/SEZ）体系即将迎来全面改革。今年2月，在政府扩大会议上，哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫总统要求在三个月内制定并批准经济特区发展新模式。尽管过去25年来经济特区在吸引投资和推动工业项目落地方面取得一定成效，但其对国家经济结构转型和多元化发展的带动作用仍然有限，这也成为推动改革的重要原因。

指标增长明显 经济贡献仍显有限

托卡耶夫总统指出，经济特区运行25年来，其对国内生产总值的贡献仅略高于1%，占出口总额的0.3%，吸引外国投资的占比仅为0.9%。

“可以说，经济特区现行运作模式已经完全不适应发展需要。”总统表示。

根据工业和建设部数据，过去五年间，经济特区入驻企业累计吸引投资5.1万亿坚戈。同期工业产值增长超过3倍，从2020年的1万亿坚戈增至2025年的3.1万亿坚戈；税收收入从450亿坚戈增至2220亿坚戈；出口额由708亿坚戈增至2449亿坚戈。

自设立以来，哈萨克斯坦各经济特区累计吸引投资超过11.2万亿坚戈，其中4.8万亿坚戈投向制造业领域；创造就业岗位约3.6万个；累计生产产品14.8万亿坚戈，其中超过1.1万亿坚戈用于出口；累计税收收入达8654亿坚戈。

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18个经济特区发展不均

目前，哈萨克斯坦共有18个经济特区投入运营。

从投资规模看，“国家石油化工工业科技园”经济特区和“阿斯塔纳—新城”经济特区位居前列；从出口规模看，国家石油化工工业科技园经济特区以3454亿坚戈居首，其后分别为“巴甫洛达尔”经济特区（1989亿坚戈）和“阿斯塔纳—新城”经济特区（1924亿坚戈）；从就业人数看，“阿斯塔纳—新城”经济特区以8210名员工位居第一，创新技术园和“阿斯塔纳科技城”分列其后。

近两年，哈萨克斯坦新设立了“阿特劳”“阿克托别”“阔尔克特阿塔”以及“阿拉套”国际商品物流综合体等4个经济特区。此外，阿拜州和西哈萨克斯坦州也正在研究设立新的经济特区。

不过，现有园区资源利用率仍有较大提升空间。根据“QazIndustry”中心数据，目前经济特区工业用地平均利用率仅为43.3%，超过一半的已规划工业用地尚未投入使用。

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为何增长未能带来结构性变化？

针对经济特区改革问题，经济学家阿努阿尔·努尔塔津认为，问题并不在于投资规模，而在于经济特区对国家经济结构转型的影响依然有限。

他说，哈萨克斯坦尚未通过经济特区形成完整的产业体系和产业链。

在他看来，中国深圳和波兰经济特区的发展经验值得借鉴。

“深圳在几十年间从一个渔村成长为年经济规模约5000亿美元的国际化城市；波兰则通过经济特区培育出大量制造企业。关键不在于企业数量，而在于这些区域已深度融入全球产业链和物流链，这才是真正的长期竞争力。”他说。

努尔塔津认为，哈萨克斯坦不仅需要建设基础设施和吸引投资，还必须解决市场开拓和产业协同等问题。

“最终还是要回到产品销售问题。各国都会优先保护自身经济利益，因此进入国际市场始终是新建制造企业面临的主要挑战之一。”他说。

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投资规模并非唯一衡量标准

围绕经济特区成效评估，专家们也提出了不同观点。

努尔塔津指出，单纯以投资额衡量经济特区成败并不全面，更重要的是税收回报、劳动生产率、本地化水平、产业链建设以及就业质量等指标。

工业和建设部数据显示，每投入1坚戈财政资金用于经济特区基础设施建设，可带动9.4坚戈私人投资。过去10年，国家累计投入超过3090亿坚戈建设园区基础设施，带动私人投资约4.8万亿坚戈。

企业看重税收和海关优惠

“ARUA”品牌创始人、“AGF Group”纺织厂厂长、“南方”经济特区入驻企业负责人高哈尔·纳瑟罗娃认为，经济特区仍是支持本土制造业发展的重要工具。

目前，“南方”经济特区已有近20家企业运营，包括“Bal Textile”“Nazar Textile”“Balabi Textile”以及“奇姆肯特羊绒”等轻工业企业。

她表示，经济特区最重要的优势在于税收和海关优惠政策。

“如果没有这些优惠，出口企业就很难形成竞争优势。”她说。

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纳瑟罗娃透露，目前企业正与德国零售巨头Lidl、宜家（IKEA）以及俄罗斯多家零售连锁企业展开合作洽谈，而优惠政策有助于企业形成更具竞争力的产品价格。

她同时指出，工业集群建设本身需要较长周期。

“‘南方’经济特区正在稳步发展，园区内已有地毯、针织品、鞋类、袜类、床上用品、包装材料、纸制品和塑料制品企业入驻，化工产业等新方向也在逐步形成。但产业集群不可能在短时间内建立，任何工业项目都需要时间积累。”她说。

企业关注审批和基础设施问题

尽管拥有税收优惠和政策支持，但企业界普遍认为，部分制度性问题仍制约经济特区发展。

“阿塔梅肯”国家企业家协会表示，企业最常反映的问题之一是新增允许经营业务范围审批程序复杂。

该协会制造业部主任阿尔马特·阿斯卡尔指出，在某些情况下，相关审批周期甚至超过一年，对项目落地和投资吸引力造成负面影响。

与此同时，基础设施建设进度也成为制约因素。根据“QazIndustry”数据，自经济特区设立以来，累计投入基础设施建设资金超过5070亿坚戈，但目前整体建设完成度仅为53.3%。

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投资者期待更高附加值项目

“Kazakh Invest”公司认为，哈萨克斯坦仍然具备较强竞争优势，包括宏观经济稳定、较完善的经济特区网络、实行英国法体系的阿斯塔纳国际金融中心、连接欧亚市场的区位优势以及不断完善的数字基础设施。

与此同时，资源依赖度较高、交通与工程基础设施不足、劳动力成本和市场规模竞争力有限等问题仍然存在。

目前，外国投资者更青睐深加工和高附加值项目，特别是在油气化工、金属加工、机械制造、汽车零部件生产、农产品深加工、数字基础设施以及可再生能源等领域。

新模式将突出专业化发展

工业和建设部表示，按照总统要求，新的经济特区发展模式正在制定中。

未来，新设经济特区原则上须具备成熟土地资源和必要工程基础设施。与此同时，将完善项目遴选机制，并强化投资者履约责任。

改革的重要方向之一是由“普遍化发展”转向“专业化发展”。未来经济特区将按照工业型、商贸物流型、科技创新型和旅游型等不同方向进行分类建设，以形成更具竞争力的产业和服务集群。

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此外，改革还计划取消现行允许经营业务清单制度，转而采用“除限制事项外均可开展”的管理模式。

在税收政策方面，政府拟统一优惠期限，并对出口导向型项目、技术升级项目以及利润再投资项目给予额外支持。

基础设施建设也将更加精准地围绕潜在投资者需求展开，不仅建设工程管网，还将同步完善生产、仓储以及行政配套设施。

另一项重要改革内容是推动经济特区市场化运营。改革方案提出，逐步引入私人管理机制，以增强运营机构在招商引资、基础设施建设和园区利用率提升方面的积极性。

与此同时，政府还将加强对入驻企业履约情况的监督管理。

经过25年的发展，哈萨克斯坦经济特区已经证明了其吸引投资和推动产业落地的能力。随着新一轮改革启动，未来评价经济特区成效的重点将不再是项目数量，而是其对国家经济转型和产业升级所产生的实际影响。