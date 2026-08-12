德经济专家：单院制库鲁尔泰有助提升哈萨克斯坦投资吸引力

（哈萨克国际通讯社讯） 德国经济专家、柏林“自由中小企业联盟”主席兼“开放国际对话”（Open International Dialogue）平台创始人克里斯蒂安·格罗塞（Christian Grosse）日前表示，哈萨克斯坦即将组建的单院制库鲁尔泰有望提高立法效率，增强政策可预期性，从而进一步提升国家投资吸引力。

格罗塞指出，过去实行两院制时，法案需先后经过马吉利斯和参议院审议，立法程序相对耗时。实行单院制后，法案将在统一的立法机构内完成审议，有助于简化程序、缩短决策周期。

他认为，立法程序更加高效，将使议员能够在同一平台上集中讨论法案，减少重复审议环节，从而提高议会运行效率。

格罗塞表示，对于投资者而言，除了政策内容，立法程序是否透明、决策是否及时同样重要。更加明确和高效的立法机制，有助于企业制定长期投资规划，降低政策不确定性，并进一步促进国际经贸合作。

他指出，投资者更愿意进入一个能够快速、明确作出决策的市场环境，这将为吸引投资、推动经济增长以及实施更多发展项目创造有利条件。

格罗塞认为，单院制库鲁尔泰不仅具有制度改革意义，也具有重要的经济意义，将有助于提升立法效率和政策稳定性，为哈萨克斯坦持续改善营商环境、吸引长期投资提供制度保障。

据了解，哈萨克斯坦库鲁尔泰议会选举将于8月23日举行。本次选举将产生145名任期五年的议员，全国共有约1260万名选民登记在册。七个政党已完成候选人名单注册并启动竞选活动。