欧亚经济联盟推进《农产品仓单协定》

据哈萨克斯坦贸易和一体化部新闻处介绍，该协定已提交哈萨克斯坦议会审议。

《协定》的签署将为哈萨克斯坦农业生产者带来多项便利，包括：

在欧亚经济联盟成员国以仓单为抵押获得贷款；

通过仓单远程销售农产品。

此外，哈萨克斯坦企业将能共享欧亚经济联盟成员国的仓储基础设施信息，包括仓库名称、类型、容量、存储量和地址。

值得注意的是，在欧亚经济联盟成员国中，只有哈萨克斯坦建立了完善的农产品仓单制度（以谷物收据为例）。同时，哈萨克斯坦在多年实践的基础上，建立了清晰的仓单履约保障体系。

因此，哈萨克斯坦建议欧亚经济联盟成员国在建立农产品仓单履约保障体系时，参考其经验做法。

这一举措将确保欧亚经济联盟成员国之间仓单的相互承认和顺畅流通，为仓单持有人提供便利的融资渠道。

《协定》将于2026年1月1日起生效。在此之前，欧亚经济联盟成员国需完成相关国家法律法规的制定和仓单流通实践的积累。

总体而言，《协定》的实施将促进哈萨克斯坦农产品出口至欧亚经济联盟成员国市场，从而推动哈萨克斯坦农业的发展。

【编译：阿遥】