经跨里海国际运输走廊首次向比利时安特卫普港试点出口哈萨克斯坦碎米

此次运输采用多式联运方式，综合利用铁路网络以及里海和黑海航线进行物流组织。货物运输路线依次为“克孜勒奥尔达—阿克套港—波季港—安特卫普港”，通过铁路与海运衔接实现全程运输。其中，波季港至安特卫普港的海运段由国际航运集团达飞海运集团（CMA CGM Group）参与承运。

此前，该方向货物主要通过陆路运输，经谢米格拉维·马尔边境口岸出境，随后通过布列斯特、杜伊斯堡等物流枢纽运往安特卫普。相比传统北方运输通道，利用跨里海国际运输走廊基础设施可显著优化物流结构。在运输时间相近的情况下，新路线运输成本更低，预计整体运输周期约为30天。

业内人士指出，此次试点出口标志着哈萨克斯坦通过跨里海国际运输走廊拓展对欧洲出口渠道取得新进展，将有助于提升该走廊的国际运输能力，并进一步增强哈萨克斯坦作为欧亚大陆重要物流枢纽的地位。

【编译：木合塔尔·木拉提】