哈萨克斯坦经济竞争力全球排名第38位

IMD世界竞争力中心每年开展的这项研究，对全球70个国家的经济体进行评估，评估涵盖四个主要领域，分别是经济指标、政府管理效率、企业效率和基础设施。在今年的排名中，哈萨克斯坦获得65.4分，位列第38位。

按具体指标来看，哈萨克斯坦排名如下：

经济指标——第57位；

政府管理效率——第23位；

企业效率——第23位；

基础设施——第43位；

国内生产总值（GDP）——第44位。

2025年，哈萨克斯坦在该排名中位列第34位；2022年排名第43位。

排名前十的经济体依次为：新加坡（100分）、中国香港（95.6分）、瑞士（95.3分）、中国台湾（94.3分）、阿联酋（94.1分）、丹麦（94.1分）、爱尔兰（94.1分）、荷兰（90.1分）、瑞典（88.5分）和美国（86.8分）。

在全球排名中，哈萨克斯坦多项指标的排名高于西班牙、葡萄牙、波兰、意大利和阿根廷等国家。

此外，哈萨克斯坦人口为2040万人，在这一指标上排名第32位；失业率为4.6%，排名第31位；消费价格通胀率为11.4%，排名第65位。

据此前报道，国际评级机构标普全球评级（S&P Global Ratings）将哈萨克斯坦主权信用评级上调至“BBB”级，为2016年以来的最高水平。哈萨克斯坦国家经济部表示，此次评级上调反映出该国经济的韧性、投资潜力以及较为充足的财政和外部缓冲能力。