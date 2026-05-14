经济规模差异明显：突厥国家组织如何形成“协同效应”？

（哈萨克国际通讯社讯）从横跨欧亚大陆的土耳其，到中亚增长迅速的乌兹别克斯坦和吉尔吉斯斯坦，再到拥有能源与物流优势的哈萨克斯坦和阿塞拜疆，突厥国家组织（OTS）内部正形成一个规模、结构与发展速度各不相同的经济共同体。

尽管成员国和观察员国之间的经济体量差距显著，但这种差异并未削弱组织整体潜力，反而为区域互补与合作创造了新的空间。

土耳其仍是突厥世界最大经济体

根据2025年国内生产总值（GDP）数据，土耳其仍是突厥国家组织内部无可争议的“经济火车头”。

数据显示，土耳其GDP总量达到1.64万亿美元，远高于其他成员国。

哈萨克斯坦以3605亿美元位居第二，是中亚地区最重要的经济增长引擎之一。

排名第三的是观察员国匈牙利，GDP达到2711亿美元；近年来积极推进改革的乌兹别克斯坦则以1815亿美元位列其后。

此外：

土库曼斯坦GDP为831亿美元；

阿塞拜疆为784亿美元；

北塞浦路斯土耳其共和国为452亿美元；

吉尔吉斯斯坦为236亿美元。

虽然这些经济体规模相对较小，但在能源、交通、地缘战略以及区域互联互通等方面均具有重要意义。

中亚国家成为增长最快区域

如果说经济总量体现的是“规模”，那么增长速度则反映出突厥国家组织未来的发展潜力。

根据国际货币基金组织（IMF）对2026年的预测，多个中亚国家正在成为组织内部增长最快的经济体。

其中：

乌兹别克斯坦经济预计增长6.5%；

吉尔吉斯斯坦预计增长6.1%；

两国均位居突厥世界增长速度前列。

与此同时：

哈萨克斯坦预计保持4.6%的稳定增长；

土耳其预计增长3.4%；

北塞浦路斯增长3.0%；

土库曼斯坦增长2.6%；

阿塞拜疆增长2.2%；

匈牙利增长1.7%。

从整体趋势来看，突厥国家组织内部正形成“体量大国+高增长市场”并行发展的格局。

规模差异或成合作优势

分析人士指出，突厥国家经济结构的多样化，恰恰可能成为未来区域合作的重要优势。

大型经济体拥有更广阔的市场、更强的资本与工业基础，而增长迅速的新兴经济体则能够提供更高的发展活力与投资机会。

这种互补性，正在推动突厥国家组织逐步形成更加紧密的经济合作空间。

近年来，交通运输、能源合作、数字经济以及跨境物流已成为突厥国家重点合作方向。

数据显示，2026年初，突厥国家之间的贸易额已达到24亿美元，同比增长40%。

在全球经济格局持续调整的背景下，突厥国家组织正在尝试从“文化共同体”进一步走向“经济共同体”。而如何缩小成员国之间的发展差距、提升区域协同效率，也将成为未来合作中的关键课题。

【编译：木合塔尔·木拉提】