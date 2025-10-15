世卫组织：神经系统疾病每年导致1100万人死亡

世卫组织发布的《神经病学全球状况报告》显示，神经系统疾病现已影响到全球40%以上的人口，超过30亿人。

十大神经系统疾病

截至2021年，导致死亡和残疾的十大神经系统疾病为：中风、新生儿脑病、偏头痛、阿尔茨海默病及其他痴呆症、糖尿病性神经病变、脑膜炎、特发性癫痫、早产相关神经系统并发症、自闭症谱系障碍以及神经系统癌症。

尽管这些疾病的负担沉重，但低收入国家的神经科医生数量却比高收入国家少80倍以上。许多低收入和中等收入国家缺乏国家计划、预算和专业人员。这意味着许多患者无法得到及时诊断、治疗或获得持续护理。

世卫组织呼吁采取紧急、循证且协调一致的全球行动，将脑健康列为优先事项并扩大神经系统疾病护理服务。

世卫组织健康促进和疾病预防控制部门助理总干事杰里米·法拉博士（Dr Jeremy Farrar）表示：“全球有超过三分之一的人患有影响大脑的疾病，我们必须尽一切努力改善他们所需的医疗服务。许多神经系统疾病可以预防或有效治疗，但大多数人却无法获得相关服务——尤其是在农村和服务不足地区，而这些地方的人们常常面临污名化、社会排斥和经济困难。我们必须共同努力，确保将患者及其家人放在首位，确保脑健康得到重视和适当投入。”

健康计划忽视神经系统疾病

报告发现，大多数人无法获得基本服务。只有25%的会员国（49个国家）将神经系统疾病纳入全民健康覆盖福利计划。中风科、儿科神经科、康复和姑息治疗等关键服务常常缺乏或集中在城市地区，导致农村和服务不足人群无法获得挽救生命和维持健康所需的护理。

神经系统疾病通常需要终身护理。然而，只有46个会员国提供照护服务，仅有44个会员国制定了保护照护人员的法律。因此，非正式照护人员（通常是女性）得不到认可或支持，这加剧了社会不平等，并给家庭带来了沉重的经济负担。

薄弱的卫生信息系统以及研究经费长期不足，尤其是在低收入和中等收入国家，限制了循证决策，并阻碍了神经系统疾病有效政策的制定。

行动路线图

为应对这一日益严峻的公共卫生挑战，会员国于2022年通过了《癫痫和其他神经系统疾病跨部门全球行动计划》，旨在减轻神经系统疾病的负担和影响。

该行动计划为各国提供了一个路线图，用以加强政策优先排序，确保护理的及时性和有效性（包括健康促进和疾病预防），改进数据系统，并让有亲身经历者参与制定更具包容性的政策和服务。