    09:45, 10 12月 2025 | GMT +5

    哈萨克斯坦加快推进工业化投资 未来将新增数万就业岗位

    哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦工业化投资正在全国范围内加速推进。目前，从投资规模来看，江布尔州以1.47万亿坚戈位列全国首位，巴甫洛达尔州以1.02万亿坚戈位居其后，而库斯塔奈州则以9200亿坚戈的大型项目紧随其后。

    Президент Жолдауын жүзеге асыру: Экономиканы әртараптандыру және республиканың өнеркәсіптік негізін құру
    Фото: primeminister.kz

    根据国家元首的指示，政府重点任务之一是推动经济多元化与加工产业发展，目标是摆脱单一的原料出口模式，建设具有附加值、可持续就业和稳定出口潜力的新型工业体系。

    政府数据显示，目前总额约10.2万亿坚戈的重点工业项目组合已经形成，预计将创造2万多个就业岗位。这些项目旨在降低对原材料价格波动的依赖，推动实体工业产能增长。

    主要项目包括：

    江布尔州“EuroChem–Karatau”有限责任公司

    • 生产硫酸、矿物肥料及工业产品

    • 投资规模：5360亿坚戈

    • 创造就业：1200个岗位

    • 年产量：80万吨

    • 投产时间：明年

    突厥斯坦州“Sastobe化工综合体”有限责任公司

    • 生产烧碱、PVC及相关材料

    • 投资规模：1539亿坚戈

    • 创造就业：940个岗位

    • 年产计划：10万吨烧碱、12万吨PVC、20万吨电石、40万吨石灰

    • 投产时间：2027年

    西哈州“Qazaq Kalium Ltd”

    • 在“萨季莫拉”矿床建设钾盐采选加工综合体

    • 投资规模：1.2万亿坚戈

    • 创造就业：4000个岗位

    • 年产量：150万吨钾肥

    • 投产时间：2027年

    突厥斯坦州“Taiqonyr Qyshqyl Zauyty”有限责任公司

    • 硫酸生产

    • 投资规模：1135亿坚戈

    • 创造就业：274个岗位

    • 年产量：80万吨硫酸

    • 投产时间：2027年

    卡拉干达州“Qarmet”股份公司

    • 扩大钢铁产品生产

    • 投资规模：1.6万亿坚戈

    • 创造就业：1900个岗位

    • 年产量：500万吨钢铁

    • 投产时间：2028年

    库斯塔奈州“SSGPO” 股份公司（一期）

    • 新建热压铁生产厂

    • 投资规模：9200亿坚戈

    • 创造就业：1000个岗位

    • 年产量：200万吨

    • 投产时间：2028年

    与此同时，根据总统关于扩大非原料领域、促进新增附加值与就业的指示，政府正在强化吸引外资参与加工、冶金、化工和材料生产的工作。

    目前，外资参与的20个大型项目总投资约5.7万亿坚戈，预计将新增1.1万多个工作岗位。其中江布尔州占5个项目，巴甫洛达尔州有4个项目。

    按投资规模来看：

    • 有色冶金：1.95万亿坚戈（3项目）

    • 黑色冶金：1.76万亿坚戈（6项目）

    • 化工产业：1.71万亿坚戈（6项目）
      此外，还包括建材、木材加工、机械制造等领域的多个项目。

    另外，正在实施9个多边项目，共投入资金约24亿美元，预计新增2800多个就业岗位。

    工业和建设部副部长沃勒扎斯·萨帕尔别阔夫表示，政府正通过改善投资环境、引入准国家部门融资机制等方式支持项目落地。自2022年以来，包括“混合融资”模式在内的116个项目已获得超过7000亿坚戈资金支持。通过今年及未来两年将投产的项目，预计将新增3万多个稳定就业岗位。

    副部长指出，投资总部的运作以及工业区内明确的项目组合，正逐步提升外资投资条件。政府还将通过基础设施保障、定向融资、扩大发展机构资本、推进设备更新的租赁融资计划等方式，支持2026—2028年的投资项目实施。

    【编译：达娜】

    哈萨克斯坦 投资 工业创新发展 工业
