哈萨克斯坦加快推进工业化投资 未来将新增数万就业岗位

根据国家元首的指示，政府重点任务之一是推动经济多元化与加工产业发展，目标是摆脱单一的原料出口模式，建设具有附加值、可持续就业和稳定出口潜力的新型工业体系。

政府数据显示，目前总额约10.2万亿坚戈的重点工业项目组合已经形成，预计将创造2万多个就业岗位。这些项目旨在降低对原材料价格波动的依赖，推动实体工业产能增长。

主要项目包括：

江布尔州“EuroChem–Karatau”有限责任公司

生产硫酸、矿物肥料及工业产品

投资规模：5360亿坚戈

创造就业：1200个岗位

年产量：80万吨

投产时间：明年

突厥斯坦州“Sastobe化工综合体”有限责任公司

生产烧碱、PVC及相关材料

投资规模：1539亿坚戈

创造就业：940个岗位

年产计划：10万吨烧碱、12万吨PVC、20万吨电石、40万吨石灰

投产时间：2027年

西哈州“Qazaq Kalium Ltd”

在“萨季莫拉”矿床建设钾盐采选加工综合体

投资规模：1.2万亿坚戈

创造就业：4000个岗位

年产量：150万吨钾肥

投产时间：2027年

突厥斯坦州“Taiqonyr Qyshqyl Zauyty”有限责任公司

硫酸生产

投资规模：1135亿坚戈

创造就业：274个岗位

年产量：80万吨硫酸

投产时间：2027年

卡拉干达州“Qarmet”股份公司

扩大钢铁产品生产

投资规模：1.6万亿坚戈

创造就业：1900个岗位

年产量：500万吨钢铁

投产时间：2028年

库斯塔奈州“SSGPO” 股份公司（一期）

新建热压铁生产厂

投资规模：9200亿坚戈

创造就业：1000个岗位

年产量：200万吨

投产时间：2028年

与此同时，根据总统关于扩大非原料领域、促进新增附加值与就业的指示，政府正在强化吸引外资参与加工、冶金、化工和材料生产的工作。

目前，外资参与的20个大型项目总投资约5.7万亿坚戈，预计将新增1.1万多个工作岗位。其中江布尔州占5个项目，巴甫洛达尔州有4个项目。

按投资规模来看：

有色冶金：1.95万亿坚戈（3项目）

黑色冶金：1.76万亿坚戈（6项目）

化工产业：1.71万亿坚戈（6项目）

此外，还包括建材、木材加工、机械制造等领域的多个项目。

另外，正在实施9个多边项目，共投入资金约24亿美元，预计新增2800多个就业岗位。

工业和建设部副部长沃勒扎斯·萨帕尔别阔夫表示，政府正通过改善投资环境、引入准国家部门融资机制等方式支持项目落地。自2022年以来，包括“混合融资”模式在内的116个项目已获得超过7000亿坚戈资金支持。通过今年及未来两年将投产的项目，预计将新增3万多个稳定就业岗位。

副部长指出，投资总部的运作以及工业区内明确的项目组合，正逐步提升外资投资条件。政府还将通过基础设施保障、定向融资、扩大发展机构资本、推进设备更新的租赁融资计划等方式，支持2026—2028年的投资项目实施。

【编译：达娜】