塔吉克斯坦经济活跃人口超过300万

根据塔吉克斯坦统计局的数据，15至75岁劳动人口总数为3,018,773人。其中，男性1,950,415人（占64.6%），女性1,068,358人（占35.4%）。

按地区划分，经济活跃人口最多的是哈特隆州，超过100万人。其次是索格特州（1,077,647人）、国家直辖城市（528,489人）、杜尚别市（320,835人）和戈尔诺-巴达赫尚自治州（90,724人）。

按居住地划分，大部分劳动力居住在农村地区。据研究显示，农村人口为2,152,231人，城市人口为866,542人。

人数最多的年龄组是30-34岁，共有413,717人。其次是25-29岁年龄段有383,106人，以及35-39岁年龄段有377,378人。

根据教育水平划分，全国超过一半的劳动力，即1,604,641人，完成了中等教育。576,485人拥有高等教育学历，479,886人完成了基础普通教育，195,094人接受了中等职业教育。

据此前报道，塔吉克斯坦29岁以下的年轻人中，超过四分之一处于失业、未接受教育或没有工作的状态。