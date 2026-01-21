谁曾经是哈萨克斯坦历史上的首任副总统？

托卡耶夫指出，此次改革将对国家立法机构架构、咨询性机构以及部分高级国家职务进行系统性重构。根据提议，现行的国务顾问职务将被取消，取而代之的是重新设立副总统职务。副总统由总统提名任命，但需经一院制议会（未来的“库鲁尔泰”）同意。

按照设想，副总统的主要职责包括：在国际论坛上代表哈萨克斯坦开展对外交往，与外国代表团进行谈判，在库鲁尔泰中代表总统履职，与国内外社会政治、科研和文化机构开展合作，并执行总统交办的其他任务。副总统的具体权限和职能范围将由总统予以明确。

在哈萨克斯坦历史上，唯一一位担任过副总统职务的人是叶里克·马赫祖穆吾勒·阿桑巴耶夫（Ерік Мағзұмұлы Асанбаев）。

哈萨克斯坦在独立初期曾设有副总统制度。该制度于1991年设立，并于1996年2月22日根据时任总统努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫的总统令被取消。当时，担任副总统的叶里克·阿桑巴耶夫被免职，副总统制度自此退出国家治理体系。时隔近30年，如今有关恢复这一职务的提议再次被提上议程，并被视为宪法改革的重要组成部分。

叶里克·阿桑巴耶夫于1936年3月10日出生于库斯塔奈州阿曼盖勒迪区拜加比尔村，1958年毕业于哈萨克国立大学经济系，是经济学博士、教授。其职业生涯始于苏联时期，曾长期在农业经济和党政系统任职，历任哈萨克斯坦共产党中央委员会多个重要岗位。独立后，他于1991年10月至1996年2月出任哈萨克斯坦共和国副总统，并参与了国家早期政治改革和过渡时期国家机构建设。1994年至1996年间，他还兼任总统直属人权委员会主席。副总统制度取消后，阿桑巴耶夫于1996年至2000年担任哈萨克斯坦驻德国特命全权大使。2004年8月23日，他在阿拉木图去世。

Фото: Kazinform

除副总统制度外，托卡耶夫在本次国家库鲁尔泰会议上还提出多项结构性改革建议。其中包括对国家议会进行全面重组，拟将现有由马吉利斯和参议院组成的两院制议会，改为名为“库鲁尔泰”的一院制立法机构。新议会将设145个议席，任期5年，采用完全比例代表制选举；地方议会--马斯利哈特仍保留多数制选举方式。库鲁尔泰将设主席一人、副主席三人，下设8个委员会。

同时，现行的国家库鲁尔泰和哈萨克斯坦民族和睦大会将被解散，其职能将整合为新的高级咨询机构——“人民理事会”。该委员会拟由126名成员组成，分别来自民族文化团体、马斯利哈特以及地方公共委员会，各占42席。理事会成员由总统任命，主席由成员选举产生，旨在成为反映全国各民族、各地区和不同社会群体利益的重要平台。

据悉，国家库鲁尔泰此前已先后在乌勒套（2022年）、突厥斯坦（2023年）、阿特劳（2024年）和布拉拜（2025年）举行会议。托卡耶夫表示，上述改革建议或将提交全民公投审议，并通过修改宪法予以落实，目标在于提升行政效率，进一步完善国家治理体系。

【编译：木合塔尔·木拉提】