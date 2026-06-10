经济研究所：哈国民众三分之二货币收入来自工资
（哈萨克国际通讯社讯）据总理官网消息，在由政府副总理兼国家经济部部长赛热克·朱曼哈林主持召开的专家委员会会议上，与会专家指出，哈萨克斯坦民众约三分之二的货币收入来自雇佣劳动。
来自经济和金融领域的30多位专家出席了此次会议。会上展示了经济研究所编制的经济增长与民生实际收入关联性分析，以及一份未来四年民众收入增长综合规划草案。
经济研究所数据显示，自2000年以来，哈萨克斯坦实际GDP、工资水平及国民货币收入均呈积极增长态势。其中，劳动收入已成为保障民众福祉的核心支柱。2025年数据显示，该部分收入占全国民众总货币收入的比例已达三分之二左右。
经济研究所所长毕尔詹·巴特凯耶夫强调，分析结果表明，要进一步提升民众福祉，必须打通经济增长向民众收入转换的渠道。未来工作的重心将放在创造高质量就业岗位、提升劳动生产率以及推动工资水平持续增长上。
基于分析结果，国家经济部制定了旨在提高民众实际收入的综合规划草案，内容涵盖六大方向共58项具体措施：
- 提高薪资水平；
- 创造高质量就业岗位；
- 开发人力资本并扩大就业保障；
- 抑制通胀并实现实际收入增长；
- 实施税收与社会保障政策；
- 减轻债务负担并增强民众财务稳定性。
讨论中，专家们指出外部经济因素对国民收入水平影响显著。经济学家贾克斯别克·库列凯耶夫分析称，全球贸易摩擦、地缘政治不稳定性、出口物流限制以及主要贸易伙伴经济活跃度放缓等因素，均会对国家出口创汇、预算收入及宏观经济动态产生连锁反应。
企业代表马马拉特·巴克库洛夫则分享了企业提升劳动生产率的经验。
—我厂在过去两年中持续推行机器人改造，人均劳动生产率已实现近两倍增长，从2700万坚戈提升至5000万坚戈。随着低技能岗位被高技能工程师岗位取代，员工工资水平也随之大幅提升，-他表示。
Teniz Capital投资银行董事会成员哈利姆·胡赛因诺夫强调了技术现代化改造的紧迫性。
—在发达国家，工资总额占GDP的比重通常在50%至60%之间，而哈萨克斯坦目前约为32%。工资增长若无相应的生产率增长支撑，必然引发通胀。因此，必须加大对聚集区开发、人工智能应用、企业设备技术更新以及实体经济融资的支持力度，-他指出。
会议总结时，赛热克·朱曼哈林表示，政府将认真研究专家组提出的所有建议并将其纳入后续政策规划。
—我们正处于一个随着新生产力引入而迎来现代化技术的时代，这为培养高质量人才和掌握高需求技能提供了契机。我们已与专家界开启了关于民众福祉及收入增长影响因素的深度对话。经济研究所已启动相关研究，欢迎各界分享专业意见与建议。如果认为仅靠简单调薪就能解决所有问题，那么任何预算都将是杯水车薪。我们必须实现经济的持续增长，通过开发工业生产、提升劳动生产率及拓宽就业机会，从根本上解决问题，-朱曼哈林总结道。