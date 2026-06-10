经济研究所：哈国民众三分之二货币收入来自工资

来自经济和金融领域的30多位专家出席了此次会议。会上展示了经济研究所编制的经济增长与民生实际收入关联性分析，以及一份未来四年民众收入增长综合规划草案。

经济研究所数据显示，自2000年以来，哈萨克斯坦实际GDP、工资水平及国民货币收入均呈积极增长态势。其中，劳动收入已成为保障民众福祉的核心支柱。2025年数据显示，该部分收入占全国民众总货币收入的比例已达三分之二左右。

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经济研究所所长毕尔詹·巴特凯耶夫强调，分析结果表明，要进一步提升民众福祉，必须打通经济增长向民众收入转换的渠道。未来工作的重心将放在创造高质量就业岗位、提升劳动生产率以及推动工资水平持续增长上。

基于分析结果，国家经济部制定了旨在提高民众实际收入的综合规划草案，内容涵盖六大方向共58项具体措施：

提高薪资水平；

创造高质量就业岗位；

开发人力资本并扩大就业保障；

抑制通胀并实现实际收入增长；

实施税收与社会保障政策；

减轻债务负担并增强民众财务稳定性。

讨论中，专家们指出外部经济因素对国民收入水平影响显著。经济学家贾克斯别克·库列凯耶夫分析称，全球贸易摩擦、地缘政治不稳定性、出口物流限制以及主要贸易伙伴经济活跃度放缓等因素，均会对国家出口创汇、预算收入及宏观经济动态产生连锁反应。

企业代表马马拉特·巴克库洛夫则分享了企业提升劳动生产率的经验。

—我厂在过去两年中持续推行机器人改造，人均劳动生产率已实现近两倍增长，从2700万坚戈提升至5000万坚戈。随着低技能岗位被高技能工程师岗位取代，员工工资水平也随之大幅提升，-他表示。

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Teniz Capital投资银行董事会成员哈利姆·胡赛因诺夫强调了技术现代化改造的紧迫性。

—在发达国家，工资总额占GDP的比重通常在50%至60%之间，而哈萨克斯坦目前约为32%。工资增长若无相应的生产率增长支撑，必然引发通胀。因此，必须加大对聚集区开发、人工智能应用、企业设备技术更新以及实体经济融资的支持力度，-他指出。

会议总结时，赛热克·朱曼哈林表示，政府将认真研究专家组提出的所有建议并将其纳入后续政策规划。