经济研究所：哈萨克斯坦与美国贸易额下降22.8%

数据显示，哈萨克斯坦对美出口额缩减42.7%，降至6.419亿美元。主要原因是原油（-65%）、铁合金（-40%）和白银（-10%）出口下降。不过，铀（+41.5%）、贵金属首饰及钽制品（+87.3%）的出口呈现增长。

从美国进口则减少6%，为12.5亿美元。进口下降明显的包括小汽车（-22.2%）、航空发动机（-42%）、电话设备（-74.2%）以及禽肉（-60.1%）。与此同时，药品进口增长逾4倍，飞行器进口增长88.7%。

今年前七个月，双边贸易逆差为6.075亿美元，高于2024年同期的2.084亿美元，逆差水平明显扩大。

经济研究所指出，过去十年间，哈美贸易总体呈增长态势：2015年双边贸易额为19亿美元，2024年则翻了一番，达到42亿美元。其中，哈萨克斯坦对美出口从2015年的4.3亿美元增至2024年的19.7亿美元；从美国进口则从14.7亿美元升至22.4亿美元。

在投资方面，截至2025年第二季度初，哈萨克斯坦对美投资额为487亿美元，美国对哈萨克斯坦直接投资则为389亿美元，其中96.4%投向采矿业与油气开采。自2005年以来，美国累计对哈直接投资总额已达518亿美元，使其成为哈萨克斯坦经济中的重要投资方之一。

