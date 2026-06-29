走进乌斯秋尔特国家自然保护区：守护哈萨克斯坦西南荒漠生态

该保护区于1984年7月12日依据哈萨克苏维埃社会主义共和国部长会议决议正式设立，建立的主要目的是保护哈萨克斯坦西南部荒漠地区自然综合体的原始生态面貌，使其免受人为活动干扰。

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目前，保护区的工作主要围绕三个方面展开：

保护与管理： 维护保护区内自然综合体及其原始生态环境，确保生态系统保持自然演替状态；

科研与监测： 开展科学研究和生态监测，持续记录自然演变过程，编制《自然纪事》；

宣传教育： 面向当地居民开展生态科普和环境教育活动，不断提升公众生态保护意识。

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保护区位于曼格斯套州卡拉基亚县境内，地处咸海—里海分水岭乌斯秋尔特高原西南部。保护区南北最宽约43公里，东西延伸约95公里，总面积达223342公顷。

保护区范围包括乌斯秋尔特高原西缘南部地区（北起马梅克卡兹甘水井，南至克孜勒塞峡谷）、毗邻的高原边缘地带、卡仁贾热克—坎德尔勒盐碱洼地东部、部分卡仁贾热克沙地以及卡拉玛雅山脉。区内地形变化丰富，最高点位于阔凯赛姆水井附近的乌斯秋尔特西缘，海拔340米；最低点位于坎德尔勒盐碱洼地北部，海拔为负52米。

复杂多样的地貌和土壤条件孕育了丰富的生物多样性。目前，保护区已记录植物403种、哺乳动物33种、鸟类174种、爬行动物15种，以及两栖动物1种。

其中，不少珍稀物种已被列入《哈萨克斯坦红皮书》，包括：

植物： 多种珍稀灌木及草本植物；

鸟类： 小白鹭、琵鹭、彩鹮、火烈鸟、蛇雕、草原雕、金雕、胡兀鹫、白尾海雕、猎隼、游隼、灰鹤、波斑鸨、黑头鸥、黑腹沙鸡、毛腿沙鸡、雕鸮等珍稀鸟类；

爬行动物： 萨尔马特游蛇；

哺乳动物： 盘羊、鹅喉羚、狞猫、蜜獾、兔狲、艾鼬、沙猫、西南亚豹（花豹）以及白腹长耳蝠等珍稀野生动物。

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整体来看，乌斯秋尔特国家自然保护区不仅是哈萨克斯坦西南部荒漠生态系统的重要屏障，也是众多珍稀濒危物种赖以生存的重要栖息地，在生物多样性保护、生态监测和科学研究等方面具有不可替代的重要价值。