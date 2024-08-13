经济与和平研究所：美、中、俄军力全球前三 且美远强于中

（哈萨克国际通讯社讯）经济与和平研究所（Institute for Economics & Peace）称，尽管当前全球各地有许多大大小小的军事冲突，但军队在成本、人力参与和技术发展方面正在发生无形的变化。

该机构日前发布了一份题为《现代军事化趋势》的报告。

在报告中，研究机构指出，虽然国际主要国家军事开支的绝对值这些年来一直在不断增加，但其占国内生产总值的份额，相比冷战最激烈的时期，已经下降到大约一半。

而且，随着军事装备的增加，各国武装部队的人员数量却在减少，这说明对技术的依赖性正在越来越大。

报告称，大国之间的竞争在加剧，而中等强国也变得更加强大。

目前未解决的冲突数量也达到了二战以来的最高水平，增加了发生重大冲突的可能性。

二战结束至今，已经有92个国家参与了涉及自身境外的军事冲突。

未解决的冲突达到二战以来的最高水平，为重大冲突的爆发提供了更多机会。

报告同时指出，美国拥有全球最高的军事实力，且远远领先于位居其后的中国。在军事实力层面，俄罗斯位居第三，仅次于中国。

经济与和平研究所总部位于澳大利亚悉尼，是一家全球性的智库。该机构在纽约市、墨西哥城和牛津设有分支机构。

【编译：木合塔尔·木拉提】