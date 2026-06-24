哈萨克斯坦参加经合组织统计与统计政策委员会会议

（哈萨克国际通讯社讯）6月22日至23日，哈萨克斯坦战略规划和改革署国家统计局局长马赫萨特·图尔勒巴耶夫参加了经济合作与发展组织（OECD）统计与统计政策委员会第23次会议。

来自各成员国国家统计机构的代表出席年度会议，就官方统计发展相关议题进行了讨论。会议重点围绕引入新数据来源和人工智能技术、提升统计信息质量、完善社会调查以及推动具有国际可比性的统计数据发展和可持续融资等问题展开交流。

会议还特别关注人工智能对官方统计生产流程的影响，与会者讨论了人工智能在提升数据质量方面的潜力以及相关风险。

会议期间，图尔勒巴耶夫介绍了哈萨克斯坦与经合组织开展合作的情况。他表示，在经合组织专家组参与下，对哈萨克斯坦国家统计体系开展的为期三年的评估工作已接近完成。评估结果对哈萨克斯坦在官方统计发展领域取得的重要进展给予了积极评价。

图尔勒巴耶夫还介绍了国家统计局为落实经合组织《关于良好统计实践的建议》所开展的工作。哈萨克斯坦于2025年正式加入该建议框架。

图尔勒巴耶夫表示：

- 得益于此次评估工作的开展以及委员会全体成员的支持，我们于去年7月实现了国家统计体系发展进程中的一个重要里程碑——哈萨克斯坦正式加入《关于良好统计实践的建议》。我们衷心感谢委员会全体成员给予的信任，并再次确认哈萨克斯坦将坚定遵循经合组织统计质量高标准。

会议期间，在哈萨克斯坦常驻巴黎国际组织代表处支持下，图尔勒巴耶夫还与经合组织幸福、包容、可持续发展与平等机会中心（WISE）主任罗米娜·博阿里尼举行双边会谈。

双方就哈萨克斯坦在开展住户调查和社会调查过程中面临的主要问题，以及未来可能开展合作的方向交换了意见。