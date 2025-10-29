哈萨克斯坦－阿富汗经贸论坛及阿富汗商品展在奇姆肯特开幕

哈萨克斯坦政府副总理兼国家经济部部长赛热克·朱曼哈林在开幕式上表示，展会的规模逐年扩大，今年共有来自阿富汗的180多位企业家前来参展。

同日，哈萨克斯坦－阿富汗经贸论坛也在奇姆肯特举行，吸引了两国政府部门、行业企业及商界代表参加。

“阿富汗是哈萨克斯坦在南亚地区的重要贸易伙伴，两国在双边及区域合作层面都具备巨大潜力。” - 朱曼哈林说。

据介绍，2024年两国贸易额达5.452亿美元，而2025年前8个月已达3.359亿美元。尽管部分商品供应量略有下降，但今年哈萨克斯坦对阿富汗的小麦出口增长2.9倍，葵花籽油增长3.1倍，石油产品及货运车辆出口翻倍。

Фото: Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі

朱曼哈林指出，今年小麦出口潜力预计可达960万吨。哈萨克斯坦有意进一步扩大向阿富汗出口优质小麦、面粉、大米和食糖，这些产品的产量得益于现代农业技术的应用，正在逐年增加。

阿富汗工商部长努里丁·阿齐齐表示，经贸论坛与展会为深化双边合作注入了强劲动力，并邀请哈萨克斯坦投资者参与阿富汗农业、能源、交通、矿业及建筑业项目。

论坛重点讨论了矿冶、汽车制造、化工与建筑业等领域的联合生产前景。哈方表示，愿意增加向阿富汗供应国产机车和货运车辆。

目前，双方正就在阿富汗境内共同发展矿冶产业综合体进行谈判。

今年4月，朱曼哈林率哈萨克斯坦代表团访问喀布尔期间，哈国家原子能工业公司（Kazatomprom）与哈萨克铜业公司（Kazakhmys）在阿富汗进行了两次地质考察，重点勘查铍和铅矿资源。

Фото: Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі

同时，ERG Exploration公司正与阿富汗方面洽谈获取更多地质资料，计划在完成必要研究后参与阿富汗的勘探项目。

哈萨克斯坦继续向阿富汗提供人道主义支持。论坛期间宣布，近期将派遣由哈萨克斯坦医生组成的医疗援助团，为地震灾区提供救助。

此前9月，哈方向阿富汗发送了26节车厢的人道主义物资，包括食品、药品、保暖衣物及其他生活必需品。

在朱曼哈林与努里丁·阿齐齐的双边会谈中，双方讨论了建立“哈萨克斯坦－土库曼斯坦－阿富汗－巴基斯坦”运输走廊及修建赫拉特－图尔贡迪铁路的前景。

该走廊将通往巴基斯坦的卡拉奇港，并与“南北交通走廊”相衔接，进一步连接波斯湾及印度的港口，从而形成一条贯通中亚与南亚的新贸易网络——CASA项目（Central Asia–South Asia Corridor）。

此外，阿富汗代表团还考察了突厥斯坦州的“中亚国际产业合作中心”建设现场，了解双方在投资合作方面的潜在机会。该中心正在进行道路与基础设施建设，预计首批七个投资项目 将成为该中心的首批入驻企业。

代表团同时参观了“生态文化”工业温室综合体的建设进度，该项目即将完工。