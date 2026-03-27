欧亚经济联盟政府间理事会大范围会谈举行 哈方倡议AI货流平台与电子检疫监管

会议由哈萨克斯坦政府总理沃勒扎斯·别克帖诺夫主持。白俄罗斯总理亚历山大·图尔钦、吉尔吉斯斯坦内阁主席兼总统办公厅主任阿克勒别克·扎帕罗夫、俄罗斯总理米哈伊尔·米舒斯京、亚美尼亚副总理梅尔·格里戈里安以及欧亚经济委员会执委会主席巴赫特詹·萨金塔耶夫出席会议。此外，观察员国代表——乌兹别克斯坦总理阿卜杜拉·阿里波夫、古巴副总理兼外贸外资部部长奥斯卡·佩雷斯-奥利瓦·弗拉加，以及伊朗驻哈萨克斯坦大使阿里·阿克巴尔·朱卡尔也参加了会议。

哈总理别克帖诺夫在致开幕辞时强调，欧亚经济联盟是旨在深化经济协作的国际组织，始终致力于实现各成员国经济的稳步增长。这首先包括构建确保商品、服务、资本和劳动力自由流动的统一市场。同时，欧亚经济联盟也有助于成员国国民经济的技术革新、工业协作的发展以及巩固各成员国在世界市场上的地位。

Фото: 总理官网

据悉，根据哈萨克斯坦总统确定的优先方向，哈萨克斯坦在担任主席国期间，拟重点关注在联盟各领域引入人工智能技术、挖掘过境运输潜力、深化工业协作、持之以恒地消除内部市场壁垒以及扩大对外贸易合作。

—自2026年1月1日起，哈萨克斯坦担任欧亚经济联盟各机构轮值主席。为此，国家元首托卡耶夫向各成员国致函，阐述了哈萨克斯坦担任主席国期间的主要优先任务。哈萨克斯坦已确立了成为全方位数字化国家的战略目标。为此，我们在中亚最大的国际IT初创企业科技园——阿斯塔纳枢纽中心的基础上，构建了现代化的生态系统。此外，还成立了整合教育、科研和创新项目支持倡议的Alem.ai国际人工智能中心。我们愿与欧亚经济联盟的伙伴们分享在数字监管和经济转型领域的知识与经验，-别克帖诺夫指出。

他进一步强调，在海关管理、物流、工业及农业综合体等方向，利用人工智能技术使联盟各国适应现代化技术环境具有重要意义。

为充分挖掘联盟各国的运输潜力，哈方建议建立基于人工智能的货流协调集成平台。此举将有助于缩短交付时间、降低商业成本并提升欧亚运输走廊的竞争力。

此外，将兽医和植物检疫监管证明程序全面转为电子化，将确保相互贸易的透明度。为此，哈方建议欧亚经济委员会会同各成员国全面研究该问题，包括取消对纸质文件的强制性盖章确认，并制定与第三国进行信息交互的机制。

Фото: 总理官网

在工业和农业领域，联合协作项目的支持机制应聚焦于创新倡议及建立高附加值产业。同时，应通过示范中心、初创企业和行业能力中心，鼓励数字化解决方案及人工智能的应用。

别克帖诺夫重申，欧亚经济联盟坚持"商品、服务、资本和劳动力流动自由"的核心原则。欧亚经济委员会应在监督履行义务方面发挥积极作用，迅速响应并保护企业与公民的利益。同时，会议强调了在贸易领域构建竞争力环境的重要性。

在扩大经贸往来及开拓外部市场方面，阿拉伯国家、东南亚、非洲国家以及各具影响力的地区组织被确认为具有前景的合作方向。此类合作将有助于加强经济实力并推动国际生产链的发展。

随后，白俄罗斯总理图尔钦、吉尔吉斯斯坦内阁主席扎帕罗夫、俄罗斯总理米舒斯京、亚美尼亚副总理格里戈里安，以及观察员国代表乌兹别克斯坦总理阿里波夫、古巴副总理佩雷斯-奥利瓦·弗拉加等先后发言。

根据欧亚政府间理事会会议讨论成果，双方共签署了12份文件。这些决定旨在进一步推动一体化进程，并巩固各成员国经济的稳定性。

据悉，欧亚政府间理事会下次会议将于今年8月6日至7日在吉尔吉斯斯坦乔尔蓬阿塔市举行。

【编译：阿遥】