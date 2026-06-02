亚洲经济版图中的哈萨克斯坦：GDP位居亚洲第17位，增长前景持续向好

（哈萨克国际通讯社讯）在亚洲经济格局持续演变的背景下，哈萨克斯坦正凭借稳健的经济增长、丰富的资源禀赋以及不断推进的结构性改革，巩固其在中亚地区的经济领先地位。根据国际货币基金组织（IMF）发布的2025年数据，哈萨克斯坦国内生产总值（GDP）达到3030亿美元，在亚洲43个国家和地区中位列第17位，继续保持中亚第一大经济体地位。

亚洲经济格局：三大经济体领跑

从亚洲经济总量排名来看，中国、日本和印度继续占据前三位，构成亚洲经济发展的核心引擎。

按照现价GDP计算：

中国——19.63万亿美元 日本——4.44万亿美元 印度——3.92万亿美元 韩国——1.87万亿美元 土耳其——1.60万亿美元 印度尼西亚——1.45万亿美元 沙特阿拉伯——1.28万亿美元 以色列——6110亿美元 新加坡——6040亿美元 泰国——5770亿美元 阿联酋——5720亿美元 菲律宾——4870亿美元 马来西亚——4720亿美元 孟加拉国——4580亿美元 巴基斯坦——4080亿美元 伊朗——3710亿美元 哈萨克斯坦——3030亿美元

其后依次为伊拉克、卡塔尔、科威特、乌兹别克斯坦、阿曼等国家。

从整体格局来看，除东亚三大经济体外，中东能源出口国以及东南亚新兴经济体也正不断提升在全球经济中的影响力，共同推动亚洲经济多元化发展。

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中亚第一大经济体地位稳固

数据显示，哈萨克斯坦以3030亿美元GDP位居亚洲第17位，在中亚国家中遥遥领先。

作为最直接的区域竞争者，乌兹别克斯坦GDP约为1470亿美元，仅为哈萨克斯坦的一半左右。两国之间的差距不仅体现在资源储备方面，也与经济结构、产业政策、投资环境以及发展阶段等因素密切相关。

近年来，哈萨克斯坦持续推进工业现代化、交通物流基础设施建设以及数字经济发展，并积极吸引外国投资，使其在中亚地区继续保持较强竞争优势。

分析人士指出，作为连接中国、俄罗斯、中亚及欧洲市场的重要枢纽，哈萨克斯坦在区域经济合作和跨境物流体系中的战略地位正在不断提升。

资源优势仍是经济增长重要支撑

长期以来，能源产业一直是哈萨克斯坦经济发展的重要支柱。

石油、天然气及矿产资源出口为国家财政收入、外汇储备和投资增长提供了坚实基础。特别是在国际能源市场价格保持相对高位的背景下，哈萨克斯坦出口收入得到进一步保障。

不过，经济学家普遍认为，仅依赖资源出口难以确保长期可持续增长。

从亚洲主要经济体的发展经验来看，未来哈萨克斯坦经济竞争力的关键，将更多取决于制造业升级、科技创新能力提升、数字化转型以及高附加值产业的发展水平。

因此，加快经济多元化进程已成为国家长期发展战略的重要方向。

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专家上调经济前景预期

与此同时，哈萨克斯坦国家银行近期公布的新一轮专家调查结果显示，市场对我国经济前景的预期有所改善。

专家认为，国际原材料市场环境趋于有利，特别是布伦特原油价格预期高于此前预测水平，将对哈萨克斯坦宏观经济形成积极支撑。

在能源出口持续增长的带动下，国家外汇收入有望进一步增加，财政和金融稳定性也将得到增强。

调查显示，专家对中期经济增长预测基本维持不变，预计未来几年我国经济增速将逐步接近潜在增长水平，年均增幅维持在4%至5%之间。

这一预测反映出市场对于哈萨克斯坦经济韧性以及改革成效的信心。

通胀持续回落 为降息创造条件

除经济增长预期改善外，通胀走势也出现积极变化。

数据显示，2026年5月，哈萨克斯坦年通胀率为10.4%，较4月份的10.6%进一步下降，连续数月保持回落趋势。

其中：

食品价格同比上涨10.7%；

非食品商品价格上涨11.7%；

有偿服务价格上涨8.7%。

专家认为，未来两年通胀水平仍有望进一步下降。

对于市场而言，更受关注的是通胀回落对货币政策带来的影响。

随着价格增长压力减弱，国家银行未来逐步下调基准利率的空间正在扩大。目前哈萨克斯坦基准利率维持在16%水平，但多数受访专家预计，到2027年至2028年期间，基准利率将明显低于当前水平。

这意味着企业融资成本有望下降，居民贷款条件将逐步改善，从而为投资、消费以及实体经济发展创造更加有利的金融环境。

根据计划，哈萨克斯坦国家银行将于6月5日阿斯塔纳时间12时公布新一轮基准利率决定。市场普遍预期，监管机构存在启动降息周期的可能性。

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从资源驱动迈向高质量增长

从亚洲经济排名到国内宏观经济指标改善，当前数据显示，哈萨克斯坦经济正在保持总体稳定的发展态势。

一方面，丰富的能源资源和区域枢纽地位继续支撑经济增长；另一方面，通胀回落、经济预期改善以及未来可能开启的降息周期，也为企业投资和居民消费提供了更多积极信号。

专家指出，未来哈萨克斯坦能否进一步提升在亚洲经济版图中的排名，关键将取决于经济多元化改革、创新能力建设以及高附加值产业发展成果。随着相关改革持续推进，我国有望进一步巩固中亚经济中心地位，并提升在亚洲乃至全球经济体系中的影响力。