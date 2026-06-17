托卡耶夫听取经济自由化进展汇报 七大方向剑指缩减国有经济比重

托卡耶夫总统听取了《关于经济自由化措施的法令》落实进展专题汇报。

奥马若夫向总统介绍了落实该法令框架下，针对精简准国家部门及促进市场竞争所开展的系统性工作。

他指出，在私有化国家办公室的直接参与下，政府已正式批准2026-2030年准国家部门主体及国有资产对象的优化计划。此次拟向竞争性市场转让的资产总收入规模达3.4万亿坚戈。

奥马若夫重点介绍了政府采购制度改革成果。得益于一系列已实施的配套措施，政府采购中"单来源采购"占比已从39%降至24%。通过这一改革，国家预算体系内采取竞争性方式进行的采购总额提升至6.2万亿至8.1万亿坚戈。

此外，奥马若夫还汇报了消除商业主体进入商品市场障碍的有关工作，包括为铲除重点市场中无效中间环节所采取的举措，以及在制定数字经济监管新路径方面的倡议。

他还谈及了正在推进的第六轮竞争保护和发展领域立法修订工作。相关法案规划了七大系统性方向，意在提高竞争政策效能、加强对垄断市场的监管力度、完善反垄断规制，并进一步缩减国家在经济中的比重。

会谈结束时，托卡耶夫总统下达了一系列具体指示。