走进阿斯塔纳军事博物馆：聆听战争岁月的回响

这座军事历史博物馆是在国防部倡议下，于2015年12月1日正式纳入国家军事爱国教育中心体系。目前，馆内已收藏超过2.4万件珍贵文物。博物馆负责人达乌列特·卡德罗夫介绍，关于1938年至1945年间参战士兵资料的数字化整理工作目前已接近完成。

Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

—通过即将上线的专题网站，每位公民都可以查询自己祖辈当年的参战经历。随着天气转暖，前来参观的游客明显增多，目前博物馆日均接待人数已达到约2500人次，-卡德罗夫表示。

走进展厅，首先映入眼帘的是关于布列斯特要塞保卫战的展区。这里曾承受战争爆发初期最猛烈的冲击。馆内最具代表性的展品之一，是那挺传奇的“马克沁”机枪。博物馆工作人员埃格琳·乌姆尔乌扎克介绍，1941年6月，要塞守军手中已经没有比它更具威力的武器。

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为了保证机枪持续射击，必须不断注水降温。然而，对于被敌军重重包围的守军而言，每一滴水都弥足珍贵。在供水设施遭到破坏、水源又位于阵地之外的情况下，战士们冒着生命危险运水，只为让机枪始终保持运转。

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而最能直观展现布列斯特要塞惨烈程度的，则是馆内陈列的几块砖石。这些砖块直接取自当年要塞地窖。侵略者曾试图用喷火器逼迫坚守地窖的士兵投降，高温甚至将坚硬的红砖烧至熔化，如同岩浆般流淌。

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如今，这些已经凝固的砖石，成为战争暴行与英雄坚守精神最沉默却最震撼的见证。

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在布列斯特要塞保卫者中，年仅16岁的哈萨克少年努尔阿里·努尔玛汗诺夫的故事尤为令人动容。他曾用鲜血在党证上写下“宁死不退”的誓言，直到今天依然深深触动着每一位参观者。

Фото: Музей мұрағатынан

展览的下一部分聚焦于列宁格勒围城战。在长达872天的围困中，饥饿与严寒几乎吞噬整座城市。哈萨克著名诗人江布尔·贾巴耶夫的诗作与照片，则给予了当地居民巨大的精神鼓舞。展柜旁陈列着一把冬不拉。在那个黑暗年代，诗人的文字与冬不拉悠扬的琴声，成为鼓舞民众坚持斗争的重要精神力量。

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展区中还摆放着当年工人每日口粮的模型——仅有两小块黑面包。在这场造成上百万人死亡的灾难中，哈萨克斯坦第310和第314步兵师曾参与解围行动。

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此外，在莫斯科保卫战中立下赫赫战功的阿拉木图第316师，以及其指挥官伊万·潘菲洛夫的个人物品，也是馆内的重要藏品。由英雄孙女阿露娃·拜卡达莫娃捐赠的原版手表和党证，仿佛依然记录着那个战火纷飞年代的分秒流逝。

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博物馆最珍贵的藏品之一，是传奇英雄包尔詹·莫穆舍吾勒的亲笔日记。日记中详细记录了战场经历、士兵心理以及指挥官的思考，他亲手写下的晨间计划与作战战术至今仍清晰可辨。日记旁还展示着他亲自绘制的战术地图。

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1941年11月，时任第1073步兵团营长的包尔詹·莫穆舍吾勒，在与第316师失去联系的情况下，仍率部在沃洛科拉姆斯克公路坚守三昼夜，成功阻止敌军继续向莫斯科推进。

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1945年4月30日，中尉拉赫姆詹·阔什卡尔巴耶夫与格里戈里·布拉托夫率先将旗帜插上德国国会大厦的壮举，同样被永久铭记。当天下午14时30分升起的胜利旗帜，曾是无数前线战士共同追逐的梦想。

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馆内还收藏了从斯德哥尔摩等地征集而来的药瓶、药品、牙刷以及书籍等前线生活用品。

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展厅中最特别、也最少见的展品之一，是一辆生产于1945年的德国自行车。当年，这种自行车被德军广泛用于通信联络和紧急情报传递。时至今日，这辆自行车依旧保存完好。据悉，该展品由塞梅一位收藏家特别捐赠给博物馆。

如今，这座博物馆已经成为年轻一代了解英雄主义精神、与历史展开对话的重要场所。这里的每一件文物，都承载着一个时代真实而沉重的记忆。