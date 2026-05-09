走进阿斯塔纳军事博物馆：聆听战争岁月的回响
（哈萨克国际通讯社讯）坐落于阿斯塔纳市中心的哈萨克斯坦武装力量国家军事爱国教育中心，是一处能够让人近距离触摸战争记忆的特殊场所。这里陈列的每一张照片、每一封家书，都承载着从硝烟战场中留存下来的历史痕迹。在“5·9”胜利日到来之际，哈通社记者走进这座独具意义的文化殿堂，采访了那些负责整理英雄事迹、推进历史档案数字化工作的工作人员，感受这里所承载的历史温度与精神力量。
这座军事历史博物馆是在国防部倡议下，于2015年12月1日正式纳入国家军事爱国教育中心体系。目前，馆内已收藏超过2.4万件珍贵文物。博物馆负责人达乌列特·卡德罗夫介绍，关于1938年至1945年间参战士兵资料的数字化整理工作目前已接近完成。
—通过即将上线的专题网站，每位公民都可以查询自己祖辈当年的参战经历。随着天气转暖，前来参观的游客明显增多，目前博物馆日均接待人数已达到约2500人次，-卡德罗夫表示。
走进展厅，首先映入眼帘的是关于布列斯特要塞保卫战的展区。这里曾承受战争爆发初期最猛烈的冲击。馆内最具代表性的展品之一，是那挺传奇的“马克沁”机枪。博物馆工作人员埃格琳·乌姆尔乌扎克介绍，1941年6月，要塞守军手中已经没有比它更具威力的武器。
为了保证机枪持续射击，必须不断注水降温。然而，对于被敌军重重包围的守军而言，每一滴水都弥足珍贵。在供水设施遭到破坏、水源又位于阵地之外的情况下，战士们冒着生命危险运水，只为让机枪始终保持运转。
而最能直观展现布列斯特要塞惨烈程度的，则是馆内陈列的几块砖石。这些砖块直接取自当年要塞地窖。侵略者曾试图用喷火器逼迫坚守地窖的士兵投降，高温甚至将坚硬的红砖烧至熔化，如同岩浆般流淌。
如今，这些已经凝固的砖石，成为战争暴行与英雄坚守精神最沉默却最震撼的见证。
在布列斯特要塞保卫者中，年仅16岁的哈萨克少年努尔阿里·努尔玛汗诺夫的故事尤为令人动容。他曾用鲜血在党证上写下“宁死不退”的誓言，直到今天依然深深触动着每一位参观者。
展览的下一部分聚焦于列宁格勒围城战。在长达872天的围困中，饥饿与严寒几乎吞噬整座城市。哈萨克著名诗人江布尔·贾巴耶夫的诗作与照片，则给予了当地居民巨大的精神鼓舞。展柜旁陈列着一把冬不拉。在那个黑暗年代，诗人的文字与冬不拉悠扬的琴声，成为鼓舞民众坚持斗争的重要精神力量。
展区中还摆放着当年工人每日口粮的模型——仅有两小块黑面包。在这场造成上百万人死亡的灾难中，哈萨克斯坦第310和第314步兵师曾参与解围行动。
此外，在莫斯科保卫战中立下赫赫战功的阿拉木图第316师，以及其指挥官伊万·潘菲洛夫的个人物品，也是馆内的重要藏品。由英雄孙女阿露娃·拜卡达莫娃捐赠的原版手表和党证，仿佛依然记录着那个战火纷飞年代的分秒流逝。
博物馆最珍贵的藏品之一，是传奇英雄包尔詹·莫穆舍吾勒的亲笔日记。日记中详细记录了战场经历、士兵心理以及指挥官的思考，他亲手写下的晨间计划与作战战术至今仍清晰可辨。日记旁还展示着他亲自绘制的战术地图。
1941年11月，时任第1073步兵团营长的包尔詹·莫穆舍吾勒，在与第316师失去联系的情况下，仍率部在沃洛科拉姆斯克公路坚守三昼夜，成功阻止敌军继续向莫斯科推进。
1945年4月30日，中尉拉赫姆詹·阔什卡尔巴耶夫与格里戈里·布拉托夫率先将旗帜插上德国国会大厦的壮举，同样被永久铭记。当天下午14时30分升起的胜利旗帜，曾是无数前线战士共同追逐的梦想。
馆内还收藏了从斯德哥尔摩等地征集而来的药瓶、药品、牙刷以及书籍等前线生活用品。
展厅中最特别、也最少见的展品之一，是一辆生产于1945年的德国自行车。当年，这种自行车被德军广泛用于通信联络和紧急情报传递。时至今日，这辆自行车依旧保存完好。据悉，该展品由塞梅一位收藏家特别捐赠给博物馆。
如今，这座博物馆已经成为年轻一代了解英雄主义精神、与历史展开对话的重要场所。这里的每一件文物，都承载着一个时代真实而沉重的记忆。