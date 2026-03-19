哈萨克斯坦推进可持续发展信息披露标准落地

S1和S2 IFRS被视为国际报告体系中的新一代规则。根据新标准要求，企业需披露其经营活动对环境与社会的影响情况，同时说明可能面临的气候相关风险。这一举措旨在提升企业信息透明度，并强化对可持续发展议题的关注。

会议重点讨论了在哈萨克斯坦分阶段实施S1和S2标准的路线图（2027—2028年）。该路线图由财政部与联合国开发计划署（UNDP）联合制定，共涵盖37项具体举措，明确提出构建相关标准在哈落地所需的法规、制度及方法论基础。

此外，工作组还就标准实施的关键参数进行了深入研究，包括确定标准强制适用的时间节点、制定适用企业的筛选标准与门槛、完善符合S1和S2标准的报告审计机制，以及建立确保相关要求得到落实的配套措施。

哈萨克斯财政部副部长达吾然·肯别里在会议总结中表示，引入S1和S2 IFRS标准，是推动国家公司报告体系现代化的重要一步，将有助于提升信息披露质量，加强对可持续发展议题的重视，并为提升国家投资吸引力创造更加有利的条件。他同时强调，财政部愿与企业界保持密切协作，通过跨部门合作推动相关实践方案落地。

【编译：达娜】