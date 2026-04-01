哈萨克斯坦推进电力扩容 计划新建8座发电站

据哈萨克斯坦能源部消息，该项目将重点发展基础电源。到2030年，全国计划新增和更新7.8吉瓦发电装机容量，其中包括新建8座发电站以及改造升级11座现有电站。

根据规划，新建项目总装机容量将达到5.3吉瓦，覆盖全国多个关键能源节点。其中，库尔恰托夫将建设一座装机容量700兆瓦的凝汽式发电站，埃基巴斯图兹将建设装机容量2640兆瓦的第三国家电站，卡拉干达和埃基巴斯图兹还将分别新建350兆瓦和180兆瓦的火电站。

此外，哈萨克斯坦还计划在多个城市新建热电联产站，其中杰兹卡兹甘为500兆瓦，阔克舍套为240兆瓦，塞梅伊和乌斯卡曼均为360兆瓦。

能源部指出，该项目不仅着眼于扩大电力供应规模，也将同步提升现有电站运行效率。通过改造升级，预计全国发电设备整体磨损率将下降13%。

哈能源部表示，该国家项目实施后，将为哈萨克斯坦未来工业增长、数字经济发展以及人工智能技术应用提供更加稳定可靠的能源支撑。

与此同时，在完成技术升级并满足环保标准的前提下，煤电在未来较长时期内仍将继续在保障国家能源安全和维持电力系统稳定方面发挥关键作用。

【编译：达娜】