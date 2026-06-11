阿拉木图推进LRT、地铁和SkyTrain建设 多项交通基础设施项目取得进展

（哈萨克国际通讯社讯）阿拉木图市马斯利哈特（地方议会）日前召开例行会议。针对市民普遍关注的公共交通和道路拥堵问题，市政府介绍了轨道交通建设、道路延伸以及公共交通服务提升等方面的最新进展。

阿拉木图市道路基础设施发展局局长奥尔扎斯·沙布达诺夫（Олжас Шабданов）表示，阿拉木图已于2024年批准旨在提升城市交通运行效率的交通骨架总体规划，目前多项重点项目正在推进。

在轻轨交通（LRT）建设方面，今年已启动前期准备工作。目前，托列比大街沿线旧轨道拆除工程正在进行。根据规划，全长18.3公里的LRT线路将从工业区和车辆段出发，经包尔詹·莫穆什吾勒大街、托列比大街和阿布莱汗大道，最终连接阿拉木图-2火车站。

沙布达诺夫表示，项目计划于本月底正式进入施工建设阶段。

地铁建设方面，“卡勒卡曼”地铁站主体工程预计于今年6月底前完成，随后将开展设备调试工作，并计划于2026年12月投入运营。与此同时，从“卡勒卡曼”站延伸至“巴尔雷克”市场、全长5.3公里的新线路建设也将启动。目前，相关区域的工程管线迁移工作正在进行。

此外，从“丝绸之路”地铁站延伸至阿拉木图国际机场的地铁项目已完成技术经济论证，并提交国家专家审查。该线路全长14公里，规划建设8座车站，预计将于今年7月获得审查结论。

从“赛兰”站延伸至阿拉套市的地铁项目也在推进之中。该线路全长21公里，规划设置12座车站，目前正在编制技术经济论证文件。

与此同时，阿拉木图市已启动SkyTrain项目设计预算文件编制前的基础数据收集工作。

在道路建设方面，阿拉木图正实施6条通往阿拉木图大环城公路（BAKAD）的放射状道路延伸工程。上周，延长后的赛因大街已正式通车。市政府表示，该项目有效缓解了莫穆什吾勒大街和雷斯库洛夫大道的交通压力。

按照计划，今年年底前将开通雷斯库洛夫大道从翁加尔瑟诺娃街至城市边界路段的交通，全长约2.3公里。所有放射状道路项目预计将于2027年底前全部完成，总长度约50公里，其中18.1公里位于阿拉木图市辖区内，其余31公里位于阿拉木图州境内。

此外，托列比大街、阿尔达尔·科谢街、朱巴诺夫街、穆卡诺夫街以及赫梅利尼茨基街等城市主干道延伸工程也在同步推进。

其中，托列比大街4.5公里延伸路段计划于今年实现通车；朱巴诺夫街从阿拉套大道至城市边界路段也将于年内开放交通。

在提升公共交通服务质量方面，阿拉木图市自今年3月起启动公交监督管理试点项目。截至目前，已发现并记录1200余起违规行为。为进一步加强公交发车间隔、服务质量和运营安全监管，相关监督部门人员规模计划由目前的200人增至325人。