走进“哈萨克丘陵明珠”：探访卡尔卡拉勒国家自然公园

卡尔卡拉勒国家自然公园始建于1998年。自成立以来，公园始终肩负着保护卡尔卡拉勒地区独特自然生态系统、珍稀野生动植物资源的重要使命，并致力于将这片宝贵的自然遗产完整地留给后代，充分体现了哈萨克斯坦人民尊重自然、珍爱自然的发展理念。

Фото: gov.kz

公园总面积达112120公顷，由塔乌、卡尔卡拉勒、肯特和巴克特四大林区组成。这里松林苍翠、花岗岩峭壁巍然耸立，湖泊清澈如镜，共同勾勒出一幅壮美而宁静的自然画卷。其中，沙伊坦湖、巴斯赛因湖和帕申内湖等湖泊，以幽深静谧的自然风光吸引着众多游客和自然爱好者前来探访。

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卡尔卡拉勒地区植被资源丰富，生长着松树、白桦、山杨、山楂、蔷薇等多种植物。丰富的植物群落不仅赋予这里独特的自然景观，也为维系区域生态系统的稳定和平衡发挥着重要作用。

公园内的野生动物资源同样十分丰富。据统计，这里栖息着234种鸟类，其中4种被列入《哈萨克斯坦红皮书》；此外，还有46种哺乳动物在此繁衍生息，其中2种属于国家重点保护的珍稀濒危物种。

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卡尔卡拉勒国家自然公园不仅是维护生态安全的重要屏障，也是开展科学研究和生态环境教育的重要基地。每年，公园都会组织形式多样的环保公益活动、生态专题考察和科普宣传教育，不断提升公众的生态保护意识，倡导人与自然和谐共生的理念。

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被誉为“哈萨克丘陵明珠”的卡尔卡拉勒国家自然公园，是大自然赐予哈萨克斯坦的一份珍贵礼物。这里森林苍翠、群峰巍峨、湖泊澄澈，丰富的野生动植物资源共同构成了一座生机盎然的生态宝库。它不仅是哈萨克斯坦不可替代的自然遗产，更承载着守护生物多样性、传承绿色家园的重要使命，值得当代人与未来世代共同珍惜与守护。