持续推进移民管理改革 哈萨克斯坦优化劳动力资源配置

（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦正分阶段落实《2030年前移民政策构想》，进一步完善符合公民、经济发展和国家利益的现代化高效移民管理体系。

据劳动和社会保障部消息，该构想充分考虑劳动力市场需求和国家经济社会发展重点，旨在系统推进移民领域国家政策改革。

根据构想，哈萨克斯坦将协调实施保障经济发展所需劳动力资源、保护国内劳动力市场以及吸引紧缺型高技能人才等一系列措施。

在移民管理数字化方面，哈萨克斯坦正在建设与各国家机关信息系统互联互通的统一数字平台。该平台将有助于提高部门间协作效率，改善公共服务质量和便利程度。

与此同时，面向紧缺专业人才的永久居留许可申请程序正在进一步优化。哈萨克斯坦还将完善引进外国劳动力机制，强化雇主责任，并广泛推行导师制度，帮助本国专业人员提升职业知识和实践经验。

自愿迁居计划的完善工作也在持续推进。政府进一步扩大对计划参与者的支持范围，提高经济流动证书补贴额度，并扩大援助对象类别。同时，相关部门已引入迁居前预先匹配就业岗位的机制。

哈萨克斯坦高度重视迁居人员的接收和社会适应问题。各地区为迁居人员免费提供包括就业协助、语言培训、医疗服务以及帮助子女进入教育机构等在内的综合融入服务。

评估国家语言掌握程度是社会适应机制的重要组成部分。相关评估有助于确定迁居人员是否需要额外支持，并根据个人情况制定有针对性的融入方案。

劳动和社会保障部移民委员会代理主席埃尔米拉·季尔列拜克孜表示，对迁居人员哈萨克语水平进行评估，旨在确定其顺利融入哈萨克斯坦社会所需的支持。如有必要，国家将向其提供相应援助措施。

劳动和社会保障部指出，落实《2030年前移民政策构想》所规定的措施，将进一步促进哈萨克斯坦建立兼顾公民、经济和国家利益的现代化高效移民管理体系。