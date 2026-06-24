哈萨克斯坦推进数字化智能电网建设项目

（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦能源部与联合国开发计划署（UNDP）正联合研究数字化智能电网发展项目，并推动电力需求侧管理机制建设。

据能源部消息，阿斯塔纳日前举行专题工作会议。哈萨克斯坦能源部、哈萨克斯坦国家电网管理公司(KEGOC)、能源监督监察委员会，以及国际和本国专家代表参加会议。此次活动是在联合项目“需求驱动型数字化智能电网”（Demand-driven Digital Smart Grids）筹备框架下举行的。

该项目旨在通过引入现代数字技术和需求侧管理工具，提高哈萨克斯坦电力系统运行效率。

与会各方重点讨论了项目的关键内容，包括推动电力市场聚合商机制建设、建立用户数字档案、为用户参与需求侧管理计划提供经济激励、引入现代化数据处理与保护机制，以及推广积极用电用户理念等。

能源部表示，上述措施将有助于提升电力系统灵活性，降低用电高峰时段负荷，并促进可再生能源、储能系统及其他现代能源技术的高效接入。

能源部指出，智能电网建设和电力行业数字化是推动行业现代化的重要方向。该项目还将有助于提高能源供应可靠性，完善数字基础设施，并增强能源领域网络安全韧性。

会议结束后，各方确定了下一阶段工作计划，并将继续完善项目文件，为未来实施哈萨克斯坦电力行业数字化转型合作项目奠定基础。