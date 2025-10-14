促进造纸生产：公共采购新规生效

阿塔梅肯企业家协会发起的定向措施取得成功后，哈萨克斯坦政府于2025年10月7日颁布第824号决议，批准了在公共采购中排除国家制度的措施。

据了解，该措施此前仅适用于A3和A4幅面的办公用纸，现在将适用于更广泛的纸制品。该决议将于2025年10月28日生效，有效期为两年。根据该文件，所有纸制品领域的外国原产商品（非哈萨克斯坦生产的商品除外）均免于国家采购制度的约束。只有列入“国内货物、工程和服务生产者登记册”的个人和法人实体才能参与公共采购。

阿塔梅肯企业家协会表示，这一决定是企业界，特别是企业家协会于2023年发起的工作的合理延续。由于这项措施，仅一年时间，国内生产商的产能就增长了67.3%。

纸制品制造商协会主席努尔兰·扎卡里亚诺夫表示，此次活动的成功不仅取决于数字，还取决于公众认知的转变。

- 我认为最重要的是，哈萨克斯坦产品的知名度和信任度有所提升。两年来，我们的制造商成功打破了多年来形成的刻板印象。在此之前，大家都习惯使用外国办公用纸。现在，只要走进任何国家或准国家机构，每个人都会使用哈萨克斯坦纸。-他说。

据他介绍，一些企业已经扩大了业务范围，开始生产餐巾纸和卫生纸等产品，并购置了纸张加工设备。“也就是说，这个行业仍然有很多产品可供选择，”他补充道。

制造业部门专家古丽米拉·哈吉别科娃表示，阿塔梅肯企业家协会、工业和建设部，以及企业的协同作用，使得此前由进口主导的市场得以解放。

据悉，阿塔梅肯企业家协会将与工业和建设部在未来10个工作日内批准一份需从国家制度中移除的纸制品具体清单，并将继续为国内生产商提供最大限度的支持。

【编译：小穆】