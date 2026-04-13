俄罗斯代表团走进阿斯塔纳：沉浸式体验哈萨克民族康养与传统体育魅力

访问期间，哈方重点向代表团介绍了该综合体将传统文化、康养理念与民族元素相结合的独特实践经验，并详细讲解了“阿尔格马克”综合体的创建背景、发展理念及其康养功能。

在介绍中，综合体所提供的各类项目以其自然性和康复效果受到特别关注。

Фото: Астана әкімдігі

代表团还现场观摩了哈萨克民族文化展示活动。其中，传统鹰猎技艺的演示引起来宾浓厚兴趣。这一展示不仅具有观赏价值，也有助于加深对综合体所承载传统文化内涵的理解。

此外，来访嘉宾还参观了哈萨克猎犬“塔兹”（Tazy）以及马匹，并对这些动物在康养和康复项目中的应用表现出浓厚兴趣。这些动物被视为综合体康复体系的重要组成部分。

Фото: Астана әкімдігі

综合体负责人表示，该项目的一大特色在于将传统方法与现代技术相结合。

他说：“我们的核心优势在于把民族经验与现代解决方案融合。综合体配备了专门训练场地、功能区以及全年运行体系，并引入了奥运项目元素，同时发展康复治疗方向。我们帮助儿童开展康养训练，家长能够直观看到效果并给予积极反馈。孩子第一次接触马匹时，往往会产生浓厚兴趣和积极情绪。”

Фото: Астана әкімдігі

据了解，综合体今年还将进一步完善基础设施，计划启用升级后的场地，并举办多项赛事活动。

访问最后，哈方向代表团展示了丰富的体育项目和民族传统运动，充分展现了草原民族独特的文化精神与体育传统。

【编译：木合塔尔·木拉提】