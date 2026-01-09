哈萨克斯坦推进“无排队”数字医疗服务 医疗体系加速数字化转型

会议重点讨论了直接影响医疗服务质量的优先方向，包括提升医疗可及性、降低医生和医护人员的行政负担、提高流程透明度，以及通过数据驱动实现更高效的行业管理。

构建基于人工智能技术的医疗服务质量和服务量监测体系，此前已由国家元首在国情咨文中明确提出，作为医疗体系改革的重要任务之一。

在数字化转型框架下，哈萨克斯坦计划对现有医疗信息系统进行整合，并持续发展统一国家医疗信息系统以及Smart Data Healthcare 国家医疗数据统一存储平台。该平台将整合公立和私立医疗信息系统的数据，实现贯通式数据分析、预测建模和基于数据的管理决策。

对普通民众而言，这将形成更加清晰、透明的“数字化就医路径”：公民可在线访问个人电子健康护照，实时查看医嘱、已获得的医疗服务以及完整的就医历史，实现“数据随患者走”的服务理念。

为最大限度提升用户体验，所有数字医疗服务将部署在QazTech平台上，并与 eGov 实现深度集成，从而减少纸质证明和排队等待，让医疗服务更加快捷高效。

数据保护与防止造假被列为医疗数字化改革的核心任务之一。目前，医疗机构已引入人脸识别机制，用于确认患者实际到诊情况。

自去年起实施的“社会钱包”项目，已覆盖700多家国有药房，在门诊药品保障体系下为公民提供基本药品。目前，约1390万张处方（共1700万张）已通过该数字化机制完成。

今年计划将该模式推广至私立药房，并引入共付机制。同时，政府还考虑通过“医疗服务券”等方式，进一步提升医疗服务获取过程的透明度和便利性。

有关方面表示，数字医疗解决方案将分阶段推进，核心目标是为民众带来切实成效，同时减轻医生和整个医疗系统的运行负担。

