征兵进行时：1500多名新兵加入哈萨克斯坦空降突击部队

新兵入伍后立即进入适应期训练，内容包括基础军事知识、队列、射击、战术及体能训练，同时学习通用军规和内部纪律。

- “我们的主要任务是帮助新兵尽快适应军营生活，了解部队传统，并为宣誓仪式做好准备。训练过程系统组织，涵盖体能、心理和爱国教育等多个方面。” - 61993部队政治与思想工作副指挥官达吾任·托连巴耶夫中校表示。

在适应阶段，军队心理专家也积极参与，为新兵提供诊断测试、集体训练和个别辅导，有助于营造积极健康的心理氛围。

射击与战斗训练是此次集训的重要内容。新兵们在训练场上完成了第一次使用卡拉什尼科夫自动步枪的实弹射击，并学习了分队协同动作及装甲车辆驾驶体验。

Фото: Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігі

来自阿斯塔纳的士兵塔蒂姆别克·诺盖尔别克分享了训练经历——他是2024年在加拿大举行的“Dageki世界全接触空手道锦标赛”冠军。

- “第一次射击时有点紧张，但后来就能准确击中目标，还打出了‘九环’。我的运动基础帮了很大忙。”他说。

如今，这些年轻的空降兵正逐渐融入新的战斗集体。接下来，他们将迎来跳伞训练、野外演练以及更高阶段的战斗课程。

【编译：达娜】