目前，全国住房存量约为5.9万栋多户住宅楼，其中超过63%处于良好或基本满意状态。多年来，老旧住宅的整体修缮与改造工作稳步推进。根据《2023—2029年住房公用基础设施发展构想》，仅在2026—2028年期间，政府计划拨付207亿坚戈，用于对363栋多户住宅实施大修工程。

自2020年以来，地方政府依托年利率仅为0.1%的预算贷款，对1015栋住宅进行了系统性翻新，亟需大修住宅的比例由33.1%下降至28.8%。

与此同时，各地持续推进城市更新和危房改造项目。到2025年底，全国共拆除79栋危旧住宅，2000多名业主搬入新居，为改善高密度城区环境、打造宜居城市空间创造了条件。

在住房建设和保障方面，国家实施了一系列激励措施。近年来，政府共投入2178亿坚戈，为住房保障对象购置1.45万套租赁住房，同时以1402亿坚戈建设并购买了1.41万套信贷型住房。

住房金融体系也不断完善。“纳乌鲁兹”和“纳乌鲁兹—工人”两项优惠抵押贷款项目已累计发放超过8600笔贷款，总额达2330亿坚戈。根据规划，2026年还将通过购买地方政府债券投入最高1550亿坚戈，并提供逾1.2万笔优惠住房贷款。

在住房管理制度层面，国家对住房需求登记与分配机制进行了重要改革。作为国家发展机构，**奥特巴斯银行**被赋予统一登记住房困难群体和分配租赁住房的职能。目前，全国住房等候名单上登记人数已达95.1万人。

同时，相关法律修订允许符合条件的家庭将此前获得的租赁住房转为私有产权。仅2025年，就有超过1.5万户家庭完成住房私有化，其中约9000户以无偿方式获得产权。

建筑行业整体保持稳步增长态势，住宅交付量连续第三年超出既定目标。2025年，全国共投入使用住宅面积2010万平方米，较计划指标高出近百万平方米，相当于18.58万套住房。

住房建设领域的投资总额达到3.8万亿坚戈，其中私营资本占比高达3.5万亿坚戈，显示出企业界对国家建筑政策和市场前景的高度信心。

在保障购房者权益方面，政府持续规范房地产开发市场，尤其是共有产权和分期建设领域。新出台的法律措施有效遏制灰色交易，强化对购房者的法律保护，并为守法企业营造公平竞争环境。

同时，行业监管加快数字化转型。“住房门户”平台上线分析仪表板，公众可通过eGov mobile及银行移动应用核查在建项目情况；智能聊天机器人iBota也投入运行，为市民提供咨询服务。

在市政基础设施领域，水务系统升级取得显著进展。2025年，政府为供水与排水网络建设投入2420亿坚戈，使供水管网老化率降至38%，排水系统老化率降至54%。

根据能源与公共基础设施现代化国家项目规划，未来将吸引约1.9万亿坚戈投资，用于更新数千公里工程管线，并新建或改造45座污水处理设施。

建筑行业的制度框架也迎来重要升级。国家元首签署的新《建筑法典》为行业现代化奠定坚实基础，不仅提高工程质量标准、延长质量保障期限，还要求在项目全生命周期引入统一数字化管理模式。

自2026年1月起，全国统一建筑门户平台正式启用，按照“一站式服务”原则，为所有建设参与方提供透明、高效的协作环境。

总体来看，通过住房建设提速、基础设施升级、数字化监管以及持续增长的投资规模，建筑业正稳步成为哈萨克斯坦经济结构优化的重要支柱，为国家长期社会经济发展奠定坚实基础。

【编译：木合塔尔·木拉提】