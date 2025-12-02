哈萨克斯坦推进制造业高质量发展：前10个月产量增长5.8%

纳哈斯帕耶夫表示，2025年前10个月，制造业产量超过24万亿坚戈，同比增长5.8%，行业保持稳定正向走势。

增长主要由冶金、机械制造、化工以及建材等关键领域产量扩大带动，成为推动整体工业增长的核心力量。

部长指出，2025年全年计划在制造业领域启动190个项目，总投资额约1.5万亿坚戈。目前已有147个项目投入运行，创造了超过1.8万个就业岗位。

这些项目包括：

中国品牌 Chery、Changan、Haval、Tank 的乘用车生产

食品工业与家电领域的铝制包装生产

羊毛加工及纺织材料生产

他强调，在这些项目充分达产后，制造业年产值将增加约2.3万亿坚戈。

自2022年以来，政府通过优惠贷款机制已为制造业的116个项目提供资金支持。

具体情况包括：

国家预算投入超过5000亿坚戈

通过市场融资与混合融资机制，总规模扩大至7000亿坚戈

在此支持下，散热器、汽车零部件、袜类产品、涂料及地工合成材料等多项新生产线相继投产，促进了国产化能力提升。

纳哈斯帕耶夫介绍，政府正在研究扩大国内制造企业可优惠获取的原材料范围。

目前机制覆盖铜、铝、锌三类原料，具体优惠幅度为：

最终产品：5%

中间产品：1%

自该机制实施以来，已签署30份协议，带动加工量显著增长：

铜加工预计年底前增长40%

铝加工增长20%

锌加工增长25%

政府正在评估将更多原材料纳入优惠供应机制的可行性。

部长指出，全国各地区均在推进配套完善的工业园区建设。

目前全国共有：

16个特别经济区（投资额10.4万亿坚戈）

66个工业区（入驻305个项目，总投资1.6万亿坚戈）

同时，政府正在实施“小型工业区”建设计划，已建成25个小型工业区，入驻企业44家。

下一步将研究引入新的工业区管理模式，并通过多元渠道保障基础设施融资。

在政府采购领域，本地生产者的优先准入机制持续强化。国产商品的豁免清单已扩大至4800余项。

由此，本地企业签订的合同总额同比增长了1.5倍。

在“萨姆鲁克-卡泽纳国家基金的采购体系中，长期合同与承购合同（offtake）准入条件提升。今年前10个月，基金旗下企业已签署1.3万亿坚戈的合同，是去年同期的2.3倍。

此外，在固体矿产领域，政府取消通过商品交易所采购非标准化商品，并升级了矿业企业采购平台“Tizilim”。这一改革使矿企在10个月内签署的合同和承购协议规模达到1万亿坚戈，较去年增长7.7倍。

纳哈斯帕耶夫在总结中指出，项目建设、融资支持、优惠政策与产业空间建设同步推进，为提升制造业竞争力奠定了坚实基础。随着重大项目投产和产业政策全面落地，制造业对经济增长的贡献将进一步增强。

【编译：达娜】