哈萨克斯坦推进制造业高质量发展：前10个月产量增长5.8%
（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦工业和建设部部长叶尔塞因·纳哈斯帕耶夫在2日举行的政府会议上介绍了2025年前10个月制造业发展情况及重点改革举措。数据显示，制造业保持稳健增长势头，项目建设、优惠贷款、原材料供应机制及工业园区发展等方向均取得实质性进展。
纳哈斯帕耶夫表示，2025年前10个月，制造业产量超过24万亿坚戈，同比增长5.8%，行业保持稳定正向走势。
增长主要由冶金、机械制造、化工以及建材等关键领域产量扩大带动，成为推动整体工业增长的核心力量。
部长指出，2025年全年计划在制造业领域启动190个项目，总投资额约1.5万亿坚戈。目前已有147个项目投入运行，创造了超过1.8万个就业岗位。
这些项目包括：
-
中国品牌 Chery、Changan、Haval、Tank 的乘用车生产
-
食品工业与家电领域的铝制包装生产
-
羊毛加工及纺织材料生产
他强调，在这些项目充分达产后，制造业年产值将增加约2.3万亿坚戈。
自2022年以来，政府通过优惠贷款机制已为制造业的116个项目提供资金支持。
具体情况包括：
-
国家预算投入超过5000亿坚戈
-
通过市场融资与混合融资机制，总规模扩大至7000亿坚戈
在此支持下，散热器、汽车零部件、袜类产品、涂料及地工合成材料等多项新生产线相继投产，促进了国产化能力提升。
纳哈斯帕耶夫介绍，政府正在研究扩大国内制造企业可优惠获取的原材料范围。
目前机制覆盖铜、铝、锌三类原料，具体优惠幅度为：
-
最终产品：5%
-
中间产品：1%
自该机制实施以来，已签署30份协议，带动加工量显著增长：
-
铜加工预计年底前增长40%
-
铝加工增长20%
-
锌加工增长25%
政府正在评估将更多原材料纳入优惠供应机制的可行性。
部长指出，全国各地区均在推进配套完善的工业园区建设。
目前全国共有：
-
16个特别经济区（投资额10.4万亿坚戈）
-
66个工业区（入驻305个项目，总投资1.6万亿坚戈）
同时，政府正在实施“小型工业区”建设计划，已建成25个小型工业区，入驻企业44家。
下一步将研究引入新的工业区管理模式，并通过多元渠道保障基础设施融资。
在政府采购领域，本地生产者的优先准入机制持续强化。国产商品的豁免清单已扩大至4800余项。
由此，本地企业签订的合同总额同比增长了1.5倍。
在“萨姆鲁克-卡泽纳国家基金的采购体系中，长期合同与承购合同（offtake）准入条件提升。今年前10个月，基金旗下企业已签署1.3万亿坚戈的合同，是去年同期的2.3倍。
此外，在固体矿产领域，政府取消通过商品交易所采购非标准化商品，并升级了矿业企业采购平台“Tizilim”。这一改革使矿企在10个月内签署的合同和承购协议规模达到1万亿坚戈，较去年增长7.7倍。
纳哈斯帕耶夫在总结中指出，项目建设、融资支持、优惠政策与产业空间建设同步推进，为提升制造业竞争力奠定了坚实基础。随着重大项目投产和产业政策全面落地，制造业对经济增长的贡献将进一步增强。
【编译：达娜】