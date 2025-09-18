哈萨克斯坦持续推进企业监管改革与投资保护新举措

2024年4月，哈萨克斯坦通过了一项法案，全力完善国家监管体系，并废除了超过1万项冗余和不合理的规定。根据总检察院的数据，2024年企业监管负担较2019年下降了58%。

为加强投资者保护，哈萨克斯坦于2024年12月30日通过了《证券交易与企业经营法》，引入了“检察官过滤”机制。该机制要求所有限制和禁止措施在实施前须经检察机关批准。

与此同时，企业的报告义务也大幅缩减。在381种信息报送工具中，已有192种（约占49%）被取消。

哈萨克斯坦还在持续优化许可审批制度，计划在年底前重新审查资质要求，并简化许可文件的发放程序与时限。

在推动中型企业发展方面，哈萨克斯坦与欧洲复兴开发银行合作，启动了针对制造业企业的服务支持计划。该计划将通过本地及国际专家，为企业提供咨询并制定个性化发展方案。

金融支持机制同样是改革重点之一。为提升信贷可得性，哈萨克斯坦引入了组合式补贴工具。中小微企业可获得最高2亿坚戈的信贷补贴，年利率为12.3%，期限最长3年。项目由二级银行直接审批，从而加快了流程并提高了融资效率。截至2025年9月1日，共有2,238个项目获得补贴，信贷总额达3,098亿坚戈，已支付补贴1,200亿坚戈。

此外，“达穆”（Damu）基金设立了两个担保基金，分别用于支持中小企业项目（最高70亿坚戈）和大型投资项目（70亿坚戈以上）。该基金提供不可撤销、无条件的担保，并简化申请程序。目前，已有1,346个中小企业项目和1个大型项目获得支持，担保总额分别为2,281亿坚戈和71亿坚戈。

为促进经济增长，哈萨克斯坦启动了新的“Orleu”优惠融资计划。该计划固定年利率为12.6%，单个借款人最高可获70亿坚戈贷款。资金以联合融资方式发放：银行提供60%，“达穆”基金提供40%。该计划优先支持加工工业、农工综合体、物流、教育和医疗保健等领域。目前，已有630个项目获批，总融资额达2,840亿坚戈。

哈萨克斯坦还对农村发展给予特别关注。自2023年起，实施了“一村一品”工程，旨在提升地方潜力、打造区域品牌。入围项目积极参与“FOODEX JAPAN 2025”东京展会以及国内外各类展会。2025年，哈萨克斯坦与Marvin连锁店达成合作，将销售入围项目的产品，包括冬不拉、民族纪念品和已获得专利的咸海香皂。

