    托卡耶夫签署总统令：进一步完善国家治理体系 强化关键信息安全监管

    哈萨克国际通讯社讯）据总统府新闻局消息，国家元首哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫于2025年12月25日签署了关于进一步完善国家治理体系相关措施的总统令。

    Тоқаев мемлекеттік басқару жүйесін одан әрі жетілдіру шаралары туралы жарлыққа қол қойды
    Фото: Ақорда

    总统令全文如下：

    根据《哈萨克斯坦共和国宪法》第44条第21项之规定，为提高国家治理体系效能，现发布如下命令：

    一、 原由哈萨克斯坦共和国人工智能与数字发展部承担的、关于在信息化领域对关键信息通信基础设施对象实施信息安全国家管控的相关职能及权限，现移交给哈萨克斯坦共和国国家安全委员会。

    二、 根据职能及权限移交安排，确定哈萨克斯坦共和国国家安全委员会为哈萨克斯坦共和国人工智能与数字发展部相关权利与义务的法定继受者。

    三、 哈萨克斯坦共和国政府应会同哈萨克斯坦共和国国家安全委员会，按照法定程序确保完成以下工作：

    1. 准备必要的法律修正案；

    2. 采取其他相关措施以确保本总统令的贯彻落实。

    四、 哈萨克斯坦共和国国家安全委员会应向哈萨克斯坦共和国总统提交《关于修改和完善〈哈萨克斯坦共和国国家安全委员会条例〉的总统令草案》，以供总统审阅。

    五、 本总统令的执行监督工作由哈萨克斯坦共和国总统办公厅负责。

    六、 本总统令自签署之日起正式生效。

    【编译：阿遥】

