哈萨克斯坦进一步完善国家象征使用规则

为进一步完善国家象征的使用程序并强化对其尊崇，哈萨克斯坦文化和信息部宣布，已对政府关于国家国旗、国徽及其影像，以及国歌文本的使用、安装和部署规则的相关决议进行了修订。

此次修订的核心内容之一是实现术语的统一。今后，规范性法律文件中将统一使用"Әнұран"（国歌）一词，取代此前使用的"Гимн"。

同时，针对个人和法人悬挂国旗的程序作了进一步明确。国旗现可与建筑物成45度角悬挂，包括悬挂在阳台上。虽然该规范自2020年起已存在于立法中，但此前关于阳台悬挂的具体程序并未明确界定。

规则中还增加了一系列关于使用国旗的要求：在私人住宅中，国旗高度应距离地面至少三米，且取消了此前关于夜间照明的强制要求。若受建筑或技术条件限制无法将国旗悬挂于建筑立面，则可在庭院内设置专用旗杆。国旗严禁触碰地面、地板、水面或其他物体表面。如垂直悬挂，民族图案须位于旗帜上方。此外，在非商业目的的文化、体育、公共及其他活动中，个人和法人均可使用国旗，但旗帜必须完全符合国家标准。严禁使用褪色、撕裂、污损或有其他损坏的国旗。

在遵守国家象征立法要求的前提下，允许在车内使用国旗。任何故意损毁、销毁、焚烧、撕扯、丢弃国旗，或将其用于非预定用途，以及任何损害其作为国家象征尊严和地位的行为均被禁止。

规则还禁止将国旗用于广告目的，或将其印制在服装、床上用品、窗帘、桌布、地毯及其他家庭生活用品上。该项要求意在防止在日常生活中不当使用国家象征，并维护其尊严。

此外，根据修订内容，现允许在运动员的服装和装备上使用国旗图案。此前法律仅允许在运动服上使用国徽，修订后这一权利扩展至国旗图案。上述服装和装备涵盖T恤、运动服、棒球帽、鸭舌帽及其他运动员使用的服装样式。

相关修订意在实现国家象征使用程序的标准化，提升对其尊重程度，并为广大公民、组织、运动员及企业家制定了统一的要求。