哈萨克斯坦拟进一步完善机场无障碍设施 提升特殊需求旅客出行便利

哈萨克斯坦民航委员会举行专题工作会议，哈萨克斯坦航空管理局、各机场代表以及无障碍环境领域专家古丽娜尔·拜莫尔迪娜参加会议。

会议重点讨论了旅客从抵达机场到登机前各主要环节的无障碍设施和服务，包括航站楼周边区域、进入航站楼、办理相关手续以及使用机场服务等。

与会人员还讨论了设置无障碍停车位、保障旅客从停车区域无障碍抵达航站楼，以及人行道坡口、出入口、坡道、楼梯和升降平台等设施的便利性，并提出应进一步保障特殊需求旅客在航站楼内顺畅通行。

针对视力和听力障碍旅客，会议重点讨论了信息获取和导航设施的无障碍问题，包括设置触觉导向图和引导设施、使用盲文、完善视觉信息提示，以及为听力障碍人士配备感应环系统等。

“机场无障碍建设不能仅仅停留在设置坡道或其他单项设施上。从旅客出发直至抵达目的地，各项设施和服务应形成相互衔接的完整体系，让旅客能够无障碍通行、顺利获取所需信息并自主行动，在有需要时也能够及时获得工作人员帮助。”拜莫尔迪娜说。

会议还讨论了特殊旅客陪同服务、问询和信息服务的便利性、机场工作人员应对不同情况并提供协助的能力，以及母婴室相关设施条件等问题。

机场方面代表指出，有必要通过共同讨论和交流实践经验，进一步完善机场基础设施和旅客服务流程。

根据会议结果，有关部门建议各机场结合现有设施状况以及不同类别旅客的实际需求，对当前服务流程开展进一步评估，并研究引入国际无障碍服务领域先进实践的可能性。

哈萨克斯坦民航委员会和航空管理局表示，将继续与国内机场合作，进一步改善特殊需求旅客服务质量，提高民航基础设施的无障碍水平。