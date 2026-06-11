哈萨克斯坦计划进一步巩固其在全球钛市场的地位

会谈中，双方讨论了企业可持续发展、投资项目实施，以及进一步巩固哈萨克斯坦在全球钛市场地位等问题。

乌斯卡曼钛镁联合企业是全球最大的垂直整合型钛生产商之一，涵盖从原材料开采到成品生产的全流程。据2025年业绩报告显示，该公司钛销量达1.2万吨，销售额约为870亿坚戈。

今年，钛锭和钛合金的产量预计将增长7%。该公司的产品应用于航空航天、石油化工、核工业、医疗和造船等领域。哈萨克斯坦钛在全球航空航天市场的份额约为20%。

乌斯卡曼钛镁联合企业是波音、空客、赛峰、罗尔斯·罗伊斯、TIMET、豪迈宇航、Dynamet、PCC和浦项制铁等国际领先工业企业的信赖供应商。企业至2033年的投资计划备受关注，该计划包含25个项目，总价值达2555亿坚戈。

这些措施包括新建一座多孔钛生产车间，使企业设计产能每年增加1万吨，对气体净化设备进行现代化改造，实施统一的工业制造执行系统（MES），以及启动一个用于分析生产数据、能源消耗、工艺控制和工业安全的人工智能分析平台。

这些项目的实施将有助于降低生产成本、提高能源效率并扩大企业产能。

此外，会议还讨论了确保原材料供应、发展国际产业合作、保持出口潜力以及提高钛产品在国际市场上的竞争力等问题。

政府总理指出，该企业的的研发符合国家元首提出的加强制造业、生产高可回收性产品以及将哈萨克斯坦融入全球生产链的任务。